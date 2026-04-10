Al menos 9 buques cruzaron el estrecho de Ormuz el jueves, según plataforma de monitoreo

El Cairo, 10 abr (EFE).- Al menos nueve buques transitaron por el estratégico estrecho de Ormuz el jueves, en comparación con los cinco registrados la jornada anterior, primer día de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, informó este viernes la plataforma de monitoreo marítimo MarineTraffic.

"El 9 de abril, el número de buques que cruzaron el estrecho aumentó a nueve diarios, frente a los cinco del día anterior, pero el tráfico se mantiene muy por debajo de lo que indicaría una normalización generalizada", dijo MarineTraffic en un análisis publicado en su página web.

La plataforma indicó que "el entorno operativo parece prácticamente inalterado, con movimientos aún limitados a pasos autorizados bajo estrictas medidas de control, en lugar de una reapertura total impulsada por un alto el fuego", que entró en vigor el miércoles y estaba condicionado a la reanudación del tráfico por el estrecho.

De los buques que transitaron la víspera por Ormuz, cinco estaban autorizados y dos pertenecían a la flota de reserva, de acuerdo con MarineTraffic, que apuntó que "la mayoría de los viajes transportaban carga a granel y DPP (productos petroleros)".

Asimismo, la plataforma concluyó que los flujos direccionales se mantuvieron "relativamente equilibrados, con una ligera tendencia hacia los movimientos de oeste a este" del estrecho, es decir, de salida del golfo Pérsico.

"Es probable que la mayoría de los participantes del mercado sigan a la expectativa, a la espera de pruebas más claras de que el paso por el estrecho de Ormuz puede mantenerse de forma segura y predecible, y de que la situación política se mantiene intacta", añadió en su análisis.

Sin embargo, apuntó que el reciente aumento de cruces puede tener que ver con "una flexibilidad operativa selectiva" y no a un retorno generalizado del tráfico.

El presidente estadounidense, Donald Trump, denunció este jueves en redes sociales que Irán está "haciendo un trabajo muy deficiente" a la hora de dejar pasar buques petroleros por el estrecho de Ormuz y que eso no es lo que Washington y Teherán acordaron el pasado martes a la hora de declarar un alto el fuego de dos semanas. EFE