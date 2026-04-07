Candidato De la Espriella plantea a María Corina Machado reconstruir Colombia y Venezuela

Bogotá, 7 abr (EFE).- El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella aseguró este martes que mantuvo una reunión virtual con la líder opositora venezolana María Corina Machado, con quien abordó una "visión conjunta de reconstrucción democrática" para los dos países.

"El sueño es claro: reconstruir Colombia y Venezuela. Dos naciones hermanas que hoy enfrentan amenazas similares", afirmó el candidato del partido de ultraderecha Defensores de la Patria, citado en un comunicado de su campaña.

Según la información, la reunión también sirvió para reafirmar la inspiración que, según dijo, encontró en Machado, Nobel de la Paz de 2025, para la creación de su movimiento Defensores de la Patria.

De la Espriella situó el origen de este proyecto en las elecciones venezolanas del 28 de julio de 2024, cuando, según afirmó, la dirigente opositora evidenció ante la comunidad internacional un presunto fraude electoral mediante mecanismos de defensa del voto.

"El día en que el régimen de (Nicolás) Maduro se robó las elecciones, María Corina le mostró al mundo cómo se defiende la democracia. Ahí entendí lo que venía para Colombia y decidí actuar", expresó el candidato.

En una entrevista reciente con EFE, De la Espriella afirmó que, de llegar al poder, la relación de Colombia con Venezuela no sería directa sino "a través de Estados Unidos".

Como parte de su agenda internacional, De la Espriella también ha mantenido conversaciones con otros líderes políticos, entre ellos el líder del partido de extrema derecha español Vox, Santiago Abascal.

De la Espriella es un firme opositor al presidente colombiano, Gustavo Petro, y uno de los principales rivales del izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del mandatario, y quien lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. EFE