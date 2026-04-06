Al menos diez muertos a manos de Israel y una milicia anti-Hamás en el centro de la Franja de Gaza

Al menos diez personas han muerto y decenas han resultado heridas este lunes en el centro de la Franja de Gaza por enfrentamientos con una milicia apoyada por Israel, cuyo Ejército ha respondido además lanzando ataques desde un vehículo militar.

Fuentes citadas por la agencia de noticias palestina Sanad y el diario 'Filastín', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han confirmado esta cifra de víctimas tras un suceso que ha tenido lugar al este del campamento de desplazados de Al Maghazi.

Un grupo de milicianos respaldados por Israel habría tratado de irrumpir en el campamento, dando lugar a enfrentamientos con los civiles, ante lo que el Ejércio israelí ha actuado lanzando ataques con drones y disparos desde un vehículo militar.

Posteriormente, la milicia, liderada por Shauqui Abú Nasira, ha reivindicado el asesinato de cinco miembros de Hamás: "Hoy llevamos a cabo una operación para perseguir a los milicianos de Hamás en el campamento de Al Maghazi. La operación fue un éxito: incautamos armas y abatimos a cinco milicianos", ha afirmado la milicia en un vídeo en el que asegura que "continuaremos por este camino hasta lograr la victoria, la liberación del pueblo y su regreso seguro a sus hogares".

La unidad 'Radea' (disuasión en árabe) creada hace meses por Hamás para identificar a quienes colaboren con Israel o asalten los camiones de ayuda humanitaria que entran en la Franja, ha denunciado que "bandas colaboracionistas abrieron fuego contra la población civil tras fracasar en su intento de irrumpir en las viviendas debido a la resistencia de las familias".

Tras ello, "aviones de la ocupación intervinieron y bombardearon la zona donde se desarrollaba la resistencia, causando numerosas víctimas mortales", ha indicado en un comunicado en el que ha avisado de que "el ajuste de cuentas se acerca, y la sangre de los inocentes que se enfrentaron a los colaboracionistas con el torso desnudo será una maldición que perseguirá a la ocupación".

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han informado este mismo lunes de que 723 personas han muerto y 1.990 han resultado heridas por ataques de Israel a pesar del alto el fuego alcanzado para poner en marcha el plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para el enclave palestino.

Además, 759 cadáveres han sido recuperados en zonas de las que se retiraron las tropas israelíes, según estas mismas informaciones del Ministerio de Sanidad gazatí.

Asimismo, han especificado que desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados en Israel, según el balance oficial-- se han documentado 72.302 "mártires" y 172.090 heridos, si bien aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles, por lo que la cifra podría aumentar.