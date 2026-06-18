Al menos siete policías muertos y diez lesionados en un accidente de tráfico en Honduras

Tegucigalpa, 17 jun (EFE).- Al menos siete agentes de la Policía Nacional de Honduras fallecieron y diez resultaron lesionados este miércoles en un accidente de tráfico entre un autobús policial y un vehículo de carga pesada en la región central del país, informó una fuente oficial.

"Lamentablemente, hasta el momento, tenemos contabilizados siete compañeros fallecidos debido al impacto de un autobús de la Policía Nacional y una rastra" (camión), dijo a periodistas el portavoz de la institución policial, Wilber Mayes.

El accidente se produjo en el departamento de Comayagua, en la región central del país, cuando los agentes que viajaban en el autobús regresaban a Tegucigalpa, la capital del país, tras recoger indumentaria para la institución, explicó el informante.

Según informes preliminares, el percance ocurrió cuando el conductor del vehículo de carga invadió el carril por el que transitaba el autobús policial, lo que provocó la fuerte colisión.

Varias unidades de la Cruz Roja Hondureña acudieron al lugar del accidente para brindar primeros auxilios y trasladar a los policías lesionados a centros asistenciales, precisó el portavoz policial.

Los accidentes de tráfico representan la segunda causa de muerte en Honduras, superados únicamente por los homicidios, según fuentes oficiales.

En lo que va de 2026, las autoridades de Vialidad y Transporte registran más de 800 muertos en accidentes, atribuidos en su mayoría al exceso de velocidad, el consumo de alcohol, fallas mecánicas y la imprudencia de los conductores. EFE

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