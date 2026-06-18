Al menos dos heridos al ser atacados a disparos en aeropuerto de Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 17 jun (EFE).- Al menos dos personas resultaron heridas al ser atacadas a tiros este miércoles en una zona del aeropuerto de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y una de las más violentas del país, según confirmó a EFE la terminal aérea internacional.

El hecho se registró sobre las 18:00 hora local (23:00 GMT) en la salida de la zona de arribos internacionales, lo que activó el protocolo de seguridad del aeropuerto, que permanecerá cerrado hasta que todas las personas sean revisadas, añadió la fuente.

PUBLICIDAD

En videos que circulan en redes sociales se puede ver cómo dos personas están en el piso tras el ataque, en medio de la conmoción de pasajeros y trabajadores de la terminal aérea. EFE