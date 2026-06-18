Agencias

Al menos dos heridos al ser atacados a disparos en aeropuerto de Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 17 jun (EFE).- Al menos dos personas resultaron heridas al ser atacadas a tiros este miércoles en una zona del aeropuerto de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y una de las más violentas del país, según confirmó a EFE la terminal aérea internacional.

El hecho se registró sobre las 18:00 hora local (23:00 GMT) en la salida de la zona de arribos internacionales, lo que activó el protocolo de seguridad del aeropuerto, que permanecerá cerrado hasta que todas las personas sean revisadas, añadió la fuente.

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En videos que circulan en redes sociales se puede ver cómo dos personas están en el piso tras el ataque, en medio de la conmoción de pasajeros y trabajadores de la terminal aérea. EFE

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