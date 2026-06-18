Sharif confirma la firma de un acuerdo entre EE.UU. e Irán mediado por Pakistán

Islamabad, 18 jun (EFE).- El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, anunció este jueves que Estados Unidos e Irán firmaron electrónicamente el 'Memorando de Entendimiento de Islamabad', que entra en vigor de inmediato y contempla como primer paso la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense.

“Me honra anunciar que el histórico Memorando de Entendimiento de Islamabad ha sido firmado electrónicamente hoy entre Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán”, escribió Sharif en X. EFE