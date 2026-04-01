Un ataque con drones atribuido a "Irán y aliados" causa "un gran incendio" en el aeropuerto de Kuwait

El portavoz de la Dirección General de Aviación Civil, Abdulá al Raji, informó que no se reportaron personas lesionadas tras el incendio que se desató en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Kuwait, mientras aumentan las tensiones en Oriente Próximo tras diversas operaciones militares e intercambios de ataques entre Irán, Estados Unidos e Israel. Según indicó Al Raji, el fuego solo provocó daños materiales y la intervención de los equipos de emergencia permitió contener la situación con rapidez.

De acuerdo con lo consignado por la agencia de noticias, el incidente se produjo luego de que varios drones impactaran contra tanques de combustible pertenecientes a la Compañía de Suministro de Combustible de Aviación de Kuwait (KAFCO, por sus siglas en inglés), ubicados en el complejo aeroportuario. Según detalló la Dirección General de Aviación Civil en un comunicado, los ataques han sido atribuidos a Irán y a grupos armados aliados. El organismo señaló que estas acciones causaron daños significativos en los depósitos y generaron un incendio de considerable magnitud.

La respuesta de los bomberos y personal de emergencia se desplegó de inmediato tras los ataques y logró reducir el alcance del siniestro, asegurando además que el incendio quedara bajo control en un corto período. Conforme informó el portavoz citado, la respuesta rápida evitó que la situación afectara zonas anexas del aeropuerto, permitiendo preservar las operaciones esenciales de la terminal aérea sin consecuencias mayores para la seguridad de pasajeros o trabajadores.

Según publicó la misma fuente, el ataque se produce en un momento de alta tensión en la región, asociado a una oleada de represalias entre Irán, Estados Unidos e Israel en el contexto de la escalada de hostilidades. En particular, las autoridades kuwaitíes vinculan el incidente con la serie de operativos desarrollados por Irán en respuesta a ofensivas recientes de Washington y Tel Aviv contra intereses iraníes. Tanto Estados Unidos como Israel han sido sujetos también a ataques del lado iraní, reforzando el ambiente de inestabilidad en Oriente Próximo.

La Dirección General de Aviación Civil de Kuwait, en palabras de Abdulá al Raji, subrayó que la seguridad de las instalaciones permaneció garantizada y que los equipos pertinentes continuaron las labores de vigilancia y evaluación de daños en el área de los tanques afectados por los drones. A pesar del impacto material sufrido por la infraestructura de suministro de combustible, no se interrumpieron los servicios principales del aeropuerto, según apuntaron las fuentes oficiales.

El medio reportó que el comunicado de la autoridad aeroportuaria incluyó una denuncia formal contra los responsables del ataque y se responsabilizó directamente a "Irán y sus grupos armados aliados". Esta caracterización pretende situar el ataque dentro de una cadena de acciones hostiles en la zona, tras las operaciones militares emprendidas y las respuestas cruzadas entre los actores involucrados en los recientes acontecimientos en Oriente Próximo, de acuerdo con el texto difundido por las autoridades kuwaitíes.

La situación genera preocupación en cuanto a la estabilidad regional, ya que el aeropuerto de Kuwait se considera un punto estratégico significativo para la aviación civil y las operaciones logísticas. Además, las repercusiones económicas y de seguridad podrían amplificarse si se repiten ataques similares o se intensifican las hostilidades, advirtieron fuentes citadas por la publicación.

En el marco de las investigaciones posteriores al ataque, las autoridades anunciaron la apertura de procesos para determinar el tipo de drones empleados y la forma en que lograron alcanzar su objetivo en el espacio aéreo de Kuwait. El organismo encargado de la aviación civil también comunicó la coordinación con las fuerzas de seguridad para fortalecer las medidas preventivas y evitar incidentes similares, resaltó el portavoz a la prensa nacional e internacional.

La escalada de violencia, en la que se inscribe el ataque del miércoles contra el aeropuerto, ocurre tras una sucesión de acciones de respuesta de diversa magnitud entre las partes involucradas. En este contexto, el gobierno de Kuwait reiteró la necesidad de reforzar la protección de instalaciones críticas y de cooperar con organismos internacionales especializados en seguridad aérea, según consta en las declaraciones oficiales recogidas por la misma agencia.