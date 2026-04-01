Israel niega su responsabilidad en la explosión que acabó con la vida de dos 'cascos azules' en el sur de Líbano

Las cifras del Ministerio de Salud libanés señalan que la violencia en el sur del país ha dejado más de 1.250 personas muertas, entre ellas 125 menores de edad, y ha provocado 3.750 heridos. En ese contexto, dos integrantes de las fuerzas de paz de Naciones Unidas fallecieron este lunes cerca de Bani Hayan a causa de la explosión de un artefacto, hecho que el Ejército de Israel desvincula de sus operaciones en la zona. Según informó el medio Europa Press, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) concluyeron una investigación interna y descartaron cualquier implicación de sus tropas en la explosión que costó la vida a los 'cascos azules' indonesios.

De acuerdo con Europa Press, el Ejército israelí informó mediante un comunicado que después de un "exhaustivo análisis operativo" pudo establecer que ninguno de sus efectivos se encontraba en la zona de la explosión, ni hubo colocación de artefactos explosivos por parte de sus fuerzas. El mensaje, reproducido en las redes sociales de las FDI, recalca que ese incidente ocurrido en Bani Hayan "no fue causado por actividades" de efectivos israelíes, tras evaluar los hechos registrados el lunes.

El medio Europa Press detalló que el Ejército de Israel reiteró que sus intervenciones armadas en el sur de Líbano están orientadas únicamente contra el partido-milicia chií Hezbolá. A través de la declaración oficial, las FDI señalaron que sus operaciones no se dirigen ni contra los efectivos de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), ni contra las Fuerzas Armadas libanesas, ni contra la propia población civil de la región.

La explosión que causó la muerte de los dos 'cascos azules' dejó a otros dos integrantes heridos, uno de ellos en estado grave. Estos hechos se produjeron menos de 24 horas después de la muerte del militar indonesio Fahrizal Rambe, quien falleció el domingo en Taibe, dentro del distrito de Marjayún, tras la explosión de un proyectil que también lesionó gravemente a otro miembro de la misión internacional, detalló Europa Press.

Europa Press consignó que la FINUL cuenta actualmente con un contingente de aproximadamente 8.000 militares de diferentes nacionalidades. Esta fuerza internacional tiene la misión de supervisar el respeto al cese de hostilidades entre Hezbolá y el Ejército de Israel, así como acompañar a las Fuerzas Armadas del Líbano en la franja sur y en la llamada Línea Azul, la demarcación establecida como zona de separación con Israel.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, repudió la explosión y catalogó el ataque como "enérgicamente" condenado. La comunidad internacional, incluida Francia, también expresó su rechazo ante los hechos violentos registrados en las últimas horas en el sur de Líbano. Francia solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, refiriéndose a estos ataques como "inaceptables e injustificables", según publicó Europa Press.

En sus declaraciones oficiales, las FDI instaron a la fuerza de paz de Naciones Unidas a limitar su presencia en zonas donde el Ejército israelí ha emitido avisos de evacuación a la población civil por motivos de seguridad. La misión de la FINUL, sin embargo, está establecida en todo el sur del país y a lo largo de la Línea Azul, región donde Israel mantiene operaciones tras anunciar la necesidad de una supuesta franja de seguridad hasta el río Litani, reportó Europa Press.

Las bajas recientes del contingente indonesio derivadas de explosiones en vehículos y ataques armados han elevado la preocupación por la seguridad del personal internacional dedicado a mantener la estabilidad en la frontera libanesa-israelí. Las declaraciones tanto de Israel como de Naciones Unidas muestran la complejidad de la situación y la dificultad para establecer responsabilidades directas en los incidentes armados que afectan a la población y a los contingentes de paz en la región, según relató Europa Press.