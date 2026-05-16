Pezeshkian subraya que Irán quiere diplomacia y "soluciones pacíficas"

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha asegurado que su país aboga por la diplomacia y las soluciones "pacíficas" al contencioso bélico con Estados Unidos e Israel, suspendido en estos momentos pendiente de un alto el fuego tras los bombardeos iniciados el 28 de febrero sobre territorio iraní.

"La República Islámica de Irán sigue abogando por la diplomacia y las soluciones pacíficas", ha afirmado Pezeshkian en un mensaje recogido por la televisión pública iraní, IRIB.

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Además, Pezeshkian ha manifestado su reocnocimiento a la "postura moral y lógica" del Papa León XIV ante "la reciente agresión militar contra Irán". "Los ataques estadounidenses e israelíes no son solo contra Irán, sino contra las leyes y los valores humanos", ha argumentado.

Asimismo ha defendido la respuesta iraní "dentro del marco de la legítima defensa" y contra "objetivos e intereses de los agresores".

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Pezeshkian ha recordado las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre "destruir la histórica civilización de Irán y devolverlo a la Edad de Piedra", según el mandatario iraní, que las considera resultado de "la ilusión de poder absoluto" y de la "arrogancia, la intimidación, la exageración y el intento de resolver conflictos mediante una violencia desenfrenada que la conciencia humana es incapaz de comprender o tolerar".

En cuanto a la comunidad internacional, Pezeshkian ha instado a las potencias mundiales a "actuar con responsabilidad frente a las acciones ilegales de Estados Unidos".

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