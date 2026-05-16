Los pandilleros salvadoreños, cara a cara con sus víctimas en el filme 'Hasta encontrarte'

Rosa Díaz

Madrid, 16 may (EFE).- La madre de Amelia busca a su hija desde hace ocho año años, cuando "fue entregada a los pandilleros por una compañera del colegio" y nunca volvió a casa. Otra madre salvadoreña cuyo hijo tampoco regresó le está ayudando a encontrarla. Ellas son las protagonistas del documental 'Hasta encontrarte', que se estrena el próximo 19 de mayo en Madrid.

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también aparece en el filme pero, según dijo a EFE su director, Daniel Posada, "las principales protagonistas son las madres”.

La presencia del presidente es valiosa -explicó Posada- en la medida de que le "abrió las puertas" de las prisiones de alta seguridad donde están encerrados los acusados de asesinar a los hijos de estas mujeres.

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Después de que Bukele diera el visto bueno al documental y aceptara ser entrevistado, los responsables penitenciarios de El Salvador permitieron entrar al equipo de rodaje en la megacárcel donde están incomunicados los pandilleros acusados de terrorismo.

Y no sólo eso, sino que aceptaron que la protagonista del documental, Mari Puro, hablara, a través de una reja, con el hombre que está acusado de matar a su hijo Omar Franco.

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Esta escena es una de las más impactantes de un documental que ha sido elogiado por dar voz a las madres de los desaparecidos y criticado a la vez por dársela también al polémico presidente de El Salvador.

En la entrevista, el mandatario se defiende de las acusaciones de detenciones arbitrarias en las que caen culpables e inocentes, de no garantizarles un juicio justo y de abusar del estado de excepción que impuso hace cuatro años y que renueva periódicamente.

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"Yo no soy periodista -se defiende Posada en una entrevista con EFE-. No intento que el discurso se reparta al 50 % entre los probukele y los antibukele, eso lo puedes encontrar en YouTube".

"Lo que yo quería era dar a conocer a este grupo de mujeres que buscan a sus hijos, y que hasta ahora era muy poco conocido -añade-, y para eso es útil que en el documental salga Bukele porque eso da más visibilidad al filme".

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Posada, director y productor colombiano afincado en México, llegó a El Salvador con una pregunta en la cabeza: "¿Cómo es posible que este señor (Bukele) tenga 85 % de aprobación en El Salvador y, por ejemplo, en España, en Estados Unidos y en otras partes del mundo lo tachen de dictador?".

"A mí me gusta pensar en grande -agrega Posada, en cuyo currículum destaca su labor como productor de la serie 'El Chapo’-. Así que el primer paso fue intentar que Bukele saliera en el documental porque esa pregunta se la quería hacer a él".

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El proceso para conseguir la entrevista "fue largo" y por el camino conoció a Mari Puro: "En cuanto me contó su historia pensé: aquí está la película".

"La historia de Mari -agrega- es la mejor manera de que la gente de fuera de El Salvador entienda qué significa vivir en el país más violento del mundo", afirma en referencia a las estratosféricas cifras de asesinatos, violaciones y desapariciones que sufría El Salvador antes de la llegada de Bukele al poder.

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El documental recoge sus estremecedores testimonios y acompaña a las mujeres en sus peligrosos peregrinajes por territorios controlados por las maras, buscando los restos de sus hijos en cementerios clandestinos.

El título del documental hace referencia a la perseverancia y la valentía de estas madres que, pese al dolor y a la certeza de que probablemente encontrarán a sus hijos sin vida, continúan buscándolos para poder cerrar un ciclo y encontrar algo de paz dentro de su duelo.

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"Mi principal objetivo es que ellas estén satisfechas con el relato que hago de su historia y que el mundo conozca al Bloque de Búsqueda de Madres Fe y Valentía", confiesa Posada.

"Si Occidente quiere ayudar a El Salvador, que ayude a estas madres, en lugar de glorificar a las maras y criticar a Bukele -sentencia-. Ellas necesitan recursos para llevar a cabo su búsqueda, y ese tipo de ayuda no la han encontrado en las ONG". EFE

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