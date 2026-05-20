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El dirigente arbitral que cobró del Barcelona durante varios años no podrá ser juzgado

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Barcelona, 20 may (EFE).- El nuevo informe forense al que José María Enríquez Negreira se sometió hace dos meses concluye que el exvicepresidente del Comité Técnico Árbitros (CTA) de España "no presenta las capacidades volitivas y cognitivas para comprender el alcance del procedimiento judicial" en el que aparece como investigado.

En el 'caso Negreira' la Fiscalía investiga el objeto de los pagos que el FC Barcelona hizo, entre 2001 y 2018, a José María Enríquez Negreira, entonces vicepresidente del CTA, a través de sociedades vinculadas a él, y que superaron los siete millones de euros.

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El informe forense, al que ha tenido acceso EFE, concluye que, "tanto desde el punto de vista psicométrico como a nivel clínico" se observa un "empeoramiento respecto a la exploración anterior", realizada el 18 de enero de 2024.

Enríquez Negreira acudió el pasado 24 de marzo al Instituto de Medicina Legal de Cataluña (IMLC) para ser examinado de nuevo por un forense, que debía valorar si su deterioro cognitivo le impide afrontar el proceso penal.

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La defensa del exdirigente arbitral, de 80 años, había alegado que su representado había empeorado de su demencia, por lo que la jueza de Barcelona que investiga el caso pidió un nueva valoración pericial. EFE

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EFE

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