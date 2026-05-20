Ecuatoriano participará en un festival internacional de helado artesanal en Italia

Quito, 20 may (EFE).- El maestro heladero ecuatoriano Marco Andrade ha sido seleccionado para participar en el Festival Sherbeth 2026, considerado uno de los encuentros internacionales más importantes dedicados al auténtico helado artesanal, se informó este miércoles en un comunicado.

Entre unos mil postulantes a nivel mundial, solo cincuenta fueron elegidos para formar parte de esta edición y entre ellos Andrade es el único representante ecuatoriano seleccionado.

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A nivel regional, solo países como Ecuador, Panamá y Colombia tendrán representación dentro del festival, lo que convierte esta participación en un importante reconocimiento para la gastronomía ecuatoriana y para el crecimiento de la heladería de autor en Latinoamérica, señaló el mensaje.

El Festival Sherbeth se realizará del 13 al 16 de noviembre en Palermo (Italia) y reunirá a destacados profesionales de distintas partes del mundo que trabajan bajo altos estándares técnicos, procesos tradicionales y una cuidadosa selección de ingredientes naturales.

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Más allá de una competencia, Sherbeth se ha consolidado como un espacio donde el helado se entiende como cultura, innovación, creatividad e identidad territorial, reza la nota.

La presencia de Andrade en este escenario consolida la proyección internacional del talento ecuatoriano dentro de una de las industrias gastronómicas más especializadas y competitivas del mundo.

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Con esta clasificación, Andrade se incorpora a un selecto grupo de profesionales reconocidos a escala global, con lo que se fortalece su lugar como uno de los referentes latinoamericanos de la heladería contemporánea.

Este reconocimiento se suma a otros hitos importantes en la trayectoria de este maestro heladero ecuatoriano, como haber obtenido el premio al Mejor Helado de América y convertirse en el primer ecuatoriano clasificado para la 'Gelato World Cup 2026', en Italia, con lo que consolida una carrera enfocada en la innovación, la técnica y la proyección internacional del helado ecuatoriano. EFE

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