Robles afirma que la restricción en las bases de EEUU "no rompe el vínculo con la OTAN ni la responsabilidad de España"

La situación de los casi 700 militares desplegados por España bajo mandato de Naciones Unidas en Líbano centró parte de la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Robles trasladó sus condolencias por el fallecimiento de tres cascos azules indonesios en recientes ataques sufridos por la brigada dirigida por España en ese país y señaló que la prioridad del Ejecutivo se ha dirigido a garantizar la seguridad de los efectivos españoles en la región, según detalló el medio Europa Press. En este contexto, explicó que se apoyó el repliegue temporal de la misión española en Irak debido al deterioro de la situación en esa zona, valorando el papel desempeñado por las Fuerzas Armadas en la evacuación de más de 1.300 personas en condiciones de riesgo por el intercambio de misiles.

Robles destacó que la decisión de España de restringir el uso de las bases estadounidenses de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla), así como del espacio aéreo español, para operaciones vinculadas al ataque contra Irán, no significa una ruptura en el vínculo con la OTAN ni en la responsabilidad de España con la defensa colectiva. Durante su intervención, precisó que "las bases siguen funcionando" con la única limitación de no poder apoyar actuaciones relacionadas con la guerra en Irán, conforme publicó Europa Press. La ministra aclaró que la prohibición de vuelos sobre esas instalaciones en momentos de escalada militar responde al objetivo de impedir que se utilicen en operaciones que el Gobierno considera contrarias a la legalidad internacional.

El medio Europa Press recogió que Robles rechazó la "agresión unilateral, injustificada y sin un marco jurídico", realizada por Estados Unidos, Israel e Irán. Además, condenó los ataques de Irán hacia países vecinos. Para la titular de Defensa, "todos tenemos que movernos en el respeto al ordenamiento jurídico internacional", insistiendo en distintos pasajes en la necesidad de que las partes implicadas se mantengan dentro de los marcos legales internacionales. La ministra remarcó que el Gobierno español considera la actual guerra como "contraria al derecho internacional".

En relación al papel de España en el ámbito internacional, Europa Press informó que Robles ratificó el compromiso del país con la OTAN, la disuasión y la defensa colectiva. Subrayó la continuidad de las operaciones habituales en las bases de Rota y Morón, a excepción de aquellas relacionadas con la guerra en Irán. Remarcó que España mantiene una "presencia firme y comprometida" en organismos multilaterales y participa activamente en misiones de la Alianza Atlántica tanto en el terreno terrestre como aéreo y marítimo. Señaló que mandos aliados han manifestado "el orgullo, la admiración y el respeto por el papel que España mantiene" en estas misiones.

Durante la comisión, según reportó Europa Press, Robles afirmó que la política de seguridad y defensa del Gobierno se apoya en "un compromiso firme e inequívoco con la paz en el mundo y el respeto al ordenamiento jurídico internacional". Recordó que el país tiene destinados más de 4.000 militares en misiones internacionales para mantener la estabilidad y la paz, y en particular resaltó el respaldo español "firme y unívoco" a Ucrania, a la que consideró víctima de "una guerra ilegítima y cruel".

La ministra advirtió sobre el impacto que el conflicto con Irán está generando en dimensiones energéticas, económicas y de seguridad que afectan directamente a la sociedad española, según consigna Europa Press. Esta situación llevó a que el Gobierno aprobara un plan de respuesta específico con medidas de protección ante posibles consecuencias del contexto internacional.

En el cierre de su intervención, Robles indicó que España defiende de manera constante "frente a cualquier vulneración del ordenamiento internacional" y sostuvo que las soluciones a los conflictos internacionales deben ser siempre "diplomáticas" para alcanzar "una paz justa y duradera", reportó el medio. Insistió en la voluntad de España de respaldar la paz y garantizar la seguridad global mediante el cumplimiento estricto del derecho internacional y la colaboración dentro de las alianzas multilaterales.