La UE considera "totalmente inaceptables" los ataques contra la FINUL en Líbano y pide que se investiguen

El reciente fallecimiento de al menos tres integrantes indonesios de la misión de Naciones Unidas en el sur del Líbano, en una región en la que coexisten las fuerzas de Hezbolá y el Ejército israelí, generó una firme reacción por parte de la Comisión Europea. Según detalló el medio Europa Press, el organismo comunitario reclamó una investigación “exhaustiva” que clarifique los hechos y permita determinar responsabilidades en torno a los ataques que han afectado al contingente internacional y que también dejaron heridos.

De acuerdo con Europa Press, Anuar El Anouni, portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, calificó estos acontecimientos como una “grave violación del derecho internacional” y declaró que los ataques perpetrados contra la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) resultan “totalmente inaceptables”. El portavoz también indicó que estos incidentes afectan la labor de la FINUL, destacando que la misión desempeña un papel central para la estabilidad de la región. El Anouni expresó el apoyo “inquebrantable” de la Unión Europea a la FINUL y enfatizó la necesidad de poner fin de inmediato a estos ataques.

La misión de Naciones Unidas en el sur de Líbano, desplegada para supervisar el alto el fuego y respaldar las operaciones de las Fuerzas Armadas libanesas, se ha visto envuelta en una escalada de violencia en los últimos días. Europa Press informó que la zona experimentó múltiples incidentes, lo que provocó no solo víctimas mortales, sino también un número indeterminado de heridos entre los cascos azules.

El mismo portavoz de la Comisión Europea denunció además los ataques que impactaron al contingente francés de la FINUL, hechos que ocurrieron en medio de una intensificación de la actividad militar dentro del territorio libanés. Este incremento en la frecuencia y gravedad de los incidentes ha focalizado la atención regional e internacional, ante el riesgo de que la seguridad y las operaciones humanitarias de la FINUL resulten gravemente comprometidas.

Según publicó Europa Press, la UE solicitó que los ataques sean investigados en profundidad para que “arroje luz sobre estos graves ataques”. La Comisión insistió en el respeto absoluto a la integridad de las fuerzas internacionales, subrayando el estatuto especial de la FINUL como garante del cumplimiento del cese de hostilidades y apoyo fundamental a la seguridad nacional libanesa.

El medio Europa Press consignó que los enfrentamientos en la zona sur del Líbano, donde las hostilidades reactivas involucran tanto a actores estatales como a formaciones armadas no estatales, han afectado directamente a las misiones de paz internacionales. Tanto bombardeos como explosiones alcanzaron a miembros de la FINUL durante los días recientes, reflejando el agravamiento de la situación de seguridad en la zona.

Bruselas enfatizó la importancia de mantener operativa la misión internacional, ya que, según Europa Press, la estabilidad de la región depende en parte del trabajo de la FINUL para supervisar el cumplimiento del alto el fuego y fortalecer a las instituciones locales de seguridad. La Comisión Europea reiteró su respaldo a la labor de la ONU en Líbano y advirtió sobre la gravedad de incumplir las normas legales internacionales que protegen a los cascos azules.

Europa Press reportó que la reacción de la Unión Europea se da en un contexto donde la comunidad internacional evalúa las consecuencias del deterioro de la situación en el sur libanés y el impacto que las agresiones contra la FINUL pueden tener en el equilibrio regional. La solicitud de una investigación independiente y exhaustiva forma parte del esfuerzo europeo por exigir que los responsables sean identificados y el marco legal internacional sea respetado.