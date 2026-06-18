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Parlamento venezolano y líder de antiguo Legislativo designan mesa "política paritaria"

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Caracas, 18 jun (EFE).- El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, informó este jueves que tras la reunión con la opositora Dinorah Figuera, que defiende la continuidad del Legislativo elegido en 2015, se designó una "mesa técnica y política paritaria" con una agenda para el "fortalecimiento de la democracia".

La reunión entre Figuera y el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, se dio luego de que la opositora volviera al país suramericano tras atender una invitación hecha, según dijo, por el Departamento de Estado de Estados Unidos para abordar la transición en Venezuela. EFE

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