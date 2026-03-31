Identifican una estrella más evolucionada que la fuente principal de la región IRAS 18162-2048

El hallazgo de una región H II en formación alrededor de la fuente IRS7 ha generado nuevas preguntas sobre la diversidad evolutiva en el entorno de IRAS 18162-2048. Según informó el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), este descubrimiento, presentado en la revista 'Astronomy & Astrophysics' (A&A), apunta a que IRS7 podría encontrarse en una etapa evolutiva más avanzada que la reconocida protoestrella central, a pesar de contar con una masa inferior. El análisis detallado de las observaciones en infrarrojo cercano y en radio sugiere que IRS7, también conocida como "condensación estática", constituye una fuente destacada de fotones ionizantes en la región, tradicionalmente dominada por la protoestrella impulsora del chorro HH 80-81.

De acuerdo con el comunicado del IAA-CSIC, la región IRAS 18162-2048 ha sido un ejemplo paradigmático para el estudio de la formación estelar masiva dentro de la Vía Láctea. El sistema alberga en su centro una estrella masiva rodeada por un entorno denso de polvo, responsable del potente chorro HH 80-81, que ha captado la atención de la comunidad científica internacional desde su detección en la década de 1980. Esta atención ha relegado el análisis de otras fuentes presentes en la zona, como IRS7, que había permanecido en segundo plano durante años.

El medio detalló que la identificación de IRS7 como objeto de interés se logró gracias a una combinación de métodos de observación avanzados. El equipo empleó el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral (ESO) para registrar datos en infrarrojo cercano, una técnica que permite atravesar las capas de polvo que oscurecen la región. Además, recurrieron a instrumentos de radioastronomía como el interferómetro VLA (Very Large Array) y el Atacama Large Millimeter Array (ALMA), ambos ubicados en Chile, para obtener imágenes complementarias.

Rubén Fedriani, investigador del IAA-CSIC y autor principal del estudio, indicó que los resultados resaltan una posible mayor madurez evolutiva de IRS7 por sobre la fuente principal de IRAS 18162-2048, pese a la menor masa. Esta conclusión coloca a IRS7, tradicionalmente poco analizada, en la mira de próximos esfuerzos de investigación, especialmente con telescopios de última generación como el James Webb y ALMA, dada su capacidad para analizar detalles invisibles a otros instrumentos.

La campaña de observación se concentró en escalas de unos pocos miles de unidades astronómicas alrededor de la fuente principal, la cual permanece indetectable en longitudes de onda superiores a 2,5 micras, incluso en el infrarrojo cercano. El IAA-CSIC reportó que la opacidad del material circundante impide por completo que la detección se realice en este rango, confirmando la densidad extrema del polvo que envuelve la protoestrella central.

Frente a la imposibilidad de observar la fuente principal en el infrarrojo, el equipo notó la presencia de IRS7, que ya había sido registrada en los años noventa, pero que hasta el momento carecía de una caracterización detallada. Lo que distingue a IRS7 es la ausencia de movimiento apreciable, en contraste con los chorros HH 80-81, cuyas velocidades superan los 1000 kilómetros por segundo. Por ello, ha recibido el apodo de "condensación estática".

Durante la investigación, los especialistas se centraron en la línea espectral Brackett gamma (Bry), identificada tanto en espectros como en imágenes en el infrarrojo cercano. Según explicó Fedriani en declaraciones recogidas por el IAA-CSIC, esta línea se asocia a la recombinación del hidrógeno, fenómeno que ocurre cuando el gas ionizado pierde electrones y, al recombinarse, libera una radiación específica. La detección de la línea Brackett gamma constituye una indicación directa de la presencia de gas caliente en la atmósfera de IRS7, un signo atribuido a estrellas jóvenes de tipo B2-B3.

El equipo científico concluyó que IRS7 corresponde a una estrella de tipo B2-B3, caracterizada por alta temperatura y luminosidad, aunque con una masa menor comparada con la protoestrella central de IRAS 18162-2048. Este diagnóstico se vio reforzado por mediciones en radio, que reflejan una menor densidad de polvo alrededor de IRS7, una característica prevista para objetos de esta clase en sus primeras etapas evolutivas y compatible con el modelo trazado por los científicos.

El estudio reveló además evidencias de una región H II poco desarrollada en torno a IRS7, lo que significa que la radiación emitida por la estrella ya está generando una zona de gas ionizado. En paralelo, se detectó hidrógeno molecular excitado en las inmediaciones del objeto, probablemente como consecuencia de la fotoionización generada por la propia estrella. Esta combinación de factores sugiere un avance relativo dentro del proceso evolutivo de IRS7 respecto de la protoestrella de mayor masa que domina la región, cuya masa supera en más de veinte veces la del Sol.

El medio reportó que la presencia de estas dos fuentes en diferentes estados evolutivos indica que IRAS 18162-2048 alberga una población estelar compuesta por objetos de distintas generaciones. Guillem Anglada, investigador del IAA-CSIC que contribuyó en el estudio, mencionó que la coexistencia de múltiples fuentes estelares en esa zona convierte al sistema en un laboratorio idóneo para observar el inicio y desarrollo de la formación estelar masiva, así como el modo en que las estrellas más grandes pueden influir en el entorno y en la evolución de sus compañeras menos masivas.

El equipo de investigación subrayó la necesidad de realizar nuevas campañas observacionales, especialmente con instalaciones como el Telescopio Espacial James Webb, para analizar la estructura interna de la región y superar las limitaciones impuestas por el polvo. "Para confirmar estas conclusiones serán necesarias nuevas observaciones con telescopios como el James Webb Space Telescope, que permitirán estudiar la región con mayor detalle en distintas longitudes de onda, especialmente en el infrarrojo, y desvelar así la compleja estructura que permanece oculta tras el polvo", manifestó Fedriani según publicó el IAA-CSIC. El equipo prevé que la aplicación de nuevas tecnologías facilitará un análisis más preciso de la interacción entre objetos estelares en distintas etapas de desarrollo en la región IRAS 18162-2048.