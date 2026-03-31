El Supremo de EEUU falla en contra de la prohibición en Colorado sobre terapias de conversión a personas LGTBI

Durante su declaración ante la Corte, la terapeuta Kaley Chiles expuso que la ley implementada en Colorado podría exponerla a sanciones de hasta 5.000 dólares, suspensión del ejercicio profesional y la revocación de su licencia, en caso de abordar temas de género y sexualidad con menores en sus sesiones. De acuerdo con lo publicado por el medio que reportó la decisión, el Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló la denuncia presentada por Chiles contra la legislación que prohíbe las terapias de conversión en Colorado, medida que representa un nuevo desafío legal para la protección de las personas LGTBI. El dictamen se emite el mismo día que se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans.

Según informó el Tribunal Supremo, la decisión contó con ocho votos a favor, todos correspondientes a magistrados de tendencia conservadora, y uno en contra, el de la jueza liberal Ketanji Brown Jackson. La postura del máximo tribunal sostiene que la prohibición en Colorado va más allá de limitar procedimientos físicos, abarcando también restricciones al discurso de quienes defienden las terapias de conversión desde la perspectiva de la fe cristiana. La corte considera que esta medida contraviene el derecho a la libertad de expresión amparado por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

El texto firmado por el juez Neil Gorsuch detalla que la normativa “no solo prohíbe intervenciones físicas”, sino que también “censura la libertad de expresión” en el ámbito del asesoramiento terapéutico, especialmente entre quienes argumentan el valor de estas prácticas bajo principios religiosos. Según consignó el medio, el juez agrega: “(La Primera Enmienda) refleja, en cambio, la convicción de que todo estadounidense posee un derecho inalienable a pensar y hablar libremente, y una fe en el libre intercambio de ideas como el mejor medio para descubrir la verdad. Por muy bien intencionada que sea, cualquier ley que suprima la libertad de expresión en función del punto de vista representa un ataque flagrante contra ambos compromisos”.

El fallo judicial no revoca de inmediato la prohibición de las terapias de conversión en Colorado, establecida en 2019, que se mantiene vigente por el momento. El impacto directo de la decisión es que la legislación regrese a tribunales inferiores para una evaluación más exhaustiva. Esta revisión podría sentar precedentes y motivar revisiones similares en otras entidades federativas que aplican restricciones a estas prácticas. El medio reportó que la ley de Colorado plantea consecuencias legales para los profesionales que aborden este tipo de temáticas en su práctica diaria, generando inquietud entre quienes argumentan que limita sus derechos constitucionales.

En declaraciones recogidas por la prensa en los alrededores de la corte, Chiles, quien estuvo representada por la organización Alliance Defending Freedom, expresó que la ley estatal amenaza su capacidad para dialogar abiertamente con sus pacientes sobre temas de orientación sexual o identidad de género, señalando: “Los temas de género y sexualidad surgen con frecuencia en las sesiones de terapia con mis clientes, y la ley de Colorado pondría el foco en cada conversación que tuviera con mis clientes menores de edad, amenazándome con una multa de 5.000 dólares, la suspensión de mi práctica profesional y la pérdida de mi licencia”.

Las terapias de conversión, orientadas a modificar la orientación sexual o identidad de género, han sido ampliamente cuestionadas por instituciones médicas y organizaciones profesionales. Según reportó el medio, entidades como la Asociación Médica Estadounidense, la Asociación Estadounidense de Psicología y la Academia Estadounidense de Pediatría han desacreditado explícitamente estas prácticas, advirtiendo sobre su ineficacia y los riesgos potenciales que suponen para la salud de quienes las reciben.

Actualmente, más de veinte estados en Estados Unidos han promulgado leyes que prohíben total o parcialmente la realización de terapias de conversión, según Movement Advancement Project. Estas restricciones forman parte de un esfuerzo nacional para proteger a las personas LGTBI de intervenciones consideradas dañinas y discriminatorias. Sin embargo, la aprobación del Tribunal Supremo introduce incertidumbre sobre la solidez y el futuro de estas legislaciones estatales.

El medio recordó también iniciativas políticas impulsadas en años recientes en el ámbito federal contra los derechos de la comunidad LGTBI. Durante la administración de Donald Trump, se implementaron medidas como el retiro de fondos federales para cirugías de reasignación de sexo y la restricción de la participación de personas transgénero en competencias deportivas femeninas.

El dictamen del Tribunal Supremo representa un hito judicial con posibles implicaciones a nivel nacional. La interpretación de la Primera Enmienda en el contexto de las legislaciones estatales sobre la práctica profesional de la psicoterapia y la protección de los derechos de personas LGTBI genera un nuevo debate sobre el equilibrio entre la libertad de expresión y la salud pública. El proceso de revisión que inicia en los tribunales inferiores de Colorado podría convertirse en referencia para litigios posteriores en otros estados donde existen normativas similares, extendiendo el alcance del fallo más allá del ámbito local.