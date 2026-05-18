Arranca la venta de entradas para Beéle en Santa Cruz de Tenerife

La venta de entradas para el concierto del artista colombiano Beéle en Tenerife arranca este lunes a las 12 de la mañana, que desarrollará en la capital tinerfeña un espectáculo en formato propio dentro de su gira 'Borondo Tour'.

La compra de entradas en exclusiva se puede hacer a través de la web www.urbanbeachfestival.com

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El directo se celebrará el 25 de julio de 2026 en la explanada del puerto de Santa Cruz de Tenerife, un espacio abierto situado frente al mar.

DESTACAN COLABORACIONES CON FARRUKO, NATTI NATASHA O MANUEL TURIZO

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Desde el lanzamiento de su sencillo 'Loco', Beéle ha realizado colaboraciones con artistas como Farruko, Natti Natasha o Manuel Turizo, además de obtener reconocimiento en los Premios Nuestra Tierra y nominaciones en los Premios Juventud.

Este evento se enmarca dentro de la propuesta del Urban Beach Fest, un concepto de concierto que, además de la música en directo, integra un espacio dedicado a la gastronomía urbana con una selección de puestos y 'foodtrucks'.

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FUSIÓN DE RITMOS CARIBEÑOS Y MÚSICA URBANA

Tras su paso el año pasado por el Cook Music Festival, el cantante vuelve a la capital tinerfeña para ofrecer un show en solitario. Con 23 años, Beéle destaca en la escena actual por fusionar ritmos caribeños y música urbana.

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