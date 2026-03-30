Manuela Villena, espectacular, deslumbra con un traje 'marinero' en el arranque de la Semana Santa de Sevilla

El bolso de edición limitada de la firma IQ Collection, diseñado por Inés Domecq en tonos rojos y negros y con forma de pirámide, fue uno de los accesorios más observados durante la procesión de la Borriquita en Sevilla, evento tradicional con el que se inicia la Semana Santa en esa ciudad. Según informó el medio de comunicación, Manuela Villena seleccionó este complemento como parte de su estilismo, lo que atrajo la atención de asistentes y medios locales. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado públicamente su satisfacción por la elección de vestimenta y accesorios de su esposa para este evento, según consignó la fuente.

De acuerdo con lo publicado, Manuela Villena, politóloga y esposa del presidente andaluz, se ha consolidado como una figura de referencia en el ámbito del estilo y la elegancia desde que Juanma Moreno asumió la presidencia de la Junta en 2022. En esta ocasión, Villena acudió al comienzo de la Semana Santa de Sevilla luciendo un conjunto azul marino creado por el diseñador sevillano José Hidalgo. El atuendo, confeccionado en lino y decorado con minipailletes cosidos manualmente, destacaba por sus líneas horizontales blancas que evocan el estilo marinero. La pieza de dos partes consistía en una chaqueta cruzada con doble botonadura y un pantalón de corte levemente acampanado, según detalló la publicación.

El medio informó que el político y su esposa participaron en la tradicional procesión de la Borriquita durante el Domingo de Ramos, dando inicio a las festividades religiosas. El atuendo de Villena fue señalado como un ejemplo de cómo conjugar tradición y tendencia dentro del contexto sevillano. Además del bolso piramidal de edición limitada, la politóloga añadió un collar trenzado en rojo, completando así el conjunto que fue captado por distintos fotógrafos y ampliamente comentado en redes sociales.

Juanma Moreno expresó su entusiasmo por el desarrollo de la Semana Santa en Andalucía y las condiciones climáticas favorables previstas para estos días, según recogió la misma fuente. Al referirse a la celebración, declaró: "Disfrutar de Sevilla, de Andalucía, de esta maravilla de Semana Santa que tenemos, que el tiempo nos va a acompañar, y con el máximo esplendor. Así que vamos a vivir con mucha intensidad".

En otro pasaje, Moreno compartió recuerdos personales relacionados con estas festividades: "Para mí la Semana Santa significa muchas cosas. Significa recuerdos de mi niñez, cogido de la mano de mi padre, olores a incienso, en fin, todos estos aromas, colores, sabores, que llevan a momentos muy dulces en mi vida. La Semana Santa yo creo que marca la vida de muchos andaluces, y por eso también, de otros muchos que no son andaluces vienen a acompañarnos estos días", citó el medio.

Al ser consultado sobre la presencia de su esposa y la repercusión de su estilismo, el presidente andaluz manifestó con humor: "Mi mujer tiene la suerte de ser guapa. Yo no, pero ella sí", gesto que, de acuerdo con el medio, fue acompañado de una sonrisa. Este comentario subrayó el interés mediático que ha suscitado el vestuario de Manuela Villena en actos públicos.

El medio resaltó que tanto Juanma Moreno como Manuela Villena cumplen cada año con la tradición de asistir juntos al inicio de la Semana Santa sevillana. La elección de vestuario de Villena suele ser esperada cada temporada, motivando comentarios en prensa y redes sociales acerca de las tendencias que adopta y los diseñadores que elige en fechas señaladas de la agenda social andaluza.

José Hidalgo, diseñador responsable del conjunto, ha venido consolidando su presencia en citas relevantes de la moda nacional, según el medio, lo que posiciona sus creaciones en escaparates de visibilidad especial, como lo es la apertura de la Semana Santa en Sevilla. La selección de una prenda firmada por él refuerza la visibilidad de diseñadores andaluces en los eventos públicos de la región.

La edición limitada del bolso de IQ Collection acentúa el carácter exclusivo del estilismo presentado por Villena, aportando un detalle de singularidad a su conjunto. La firma, dirigida por Inés Domecq, mantiene una presencia destacada en eventos sociales, y la elección de este accesorio refuerza las alianzas entre figuras públicas y casas de moda nacionales.

El seguimiento mediático a la Semana Santa sevillana acostumbra incluir la cobertura de asistentes reconocidos, realzando los elementos de tradición, cultura y estilo que caracterizan el evento. La participación de autoridades y sus familias se integra en esta narrativa, otorgando un componente institucional a las celebraciones y a la proyección de la imagen pública tanto del presidente andaluz como de su esposa.

Las declaraciones de Moreno recogidas por el medio reflejan el sentimiento de vinculación personal e institucional con la Semana Santa, marco en el que la indumentaria y la presencia de personalidades adquieren una relevancia adicional dentro de la cultura local. El vestuario seleccionado por Manuela Villena se inserta en ese contexto, otorgando al arranque de las festividades un interés que trasciende el ámbito estrictamente religioso o protocolario, según consignó la fuente.