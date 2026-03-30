La Justicia australiana evalúa la extradición de chilena Adriana Rivas, agente de Pinochet

Sídney (Australia), 30 mar (EFE).- La Justicia australiana celebró este lunes una vista por el caso de extradición de la chilena Adriana Rivas, exagente de Augusto Pinochet, cuya defensa advirtió que, en caso de ser enviada a Chile, podría ser juzgada por crímenes de lesa humanidad.

Durante la audiencia en la Corte Federal de Australia, la defensa sostuvo que, aunque la solicitud de extradición se basa en siete cargos de secuestro agravado, las autoridades chilenas podrían recalificar los hechos dentro del marco de delitos de lesa humanidad, lo que alteraría sustancialmente las consecuencias jurídicas del proceso.

Mientras Australia examina la extradición sobre la base de delitos comunes como el secuestro, Chile sostiene que estos hechos se enmarcan en un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos, lo que implicaría que los delitos no prescribirían.

Rivas, de 72 años, niega las acusaciones y mantiene desde 2019 una batalla judicial para evitar su entrega a su país natal, tras ser detenida en Australia a petición de Chile.

Por su parte, el Gobierno australiano indicó ante el tribunal que Chile ha ofrecido garantías de que Rivas solo será juzgada por los delitos incluidos en la solicitud de extradición, y subrayó que el secuestro estaba tipificado en ambos países en el momento de los hechos.

El caso se inscribe en un proceso de más de una década, iniciado con la solicitud de extradición en 2014 y que mantiene a Rivas detenida en Australia desde febrero de 2019, a la espera de una resolución definitiva.

La abogada de las víctimas en Australia, Adriana Navarro, señaló en declaraciones a medios locales a la salida de la vista que las familias esperan una pronta resolución tras décadas de espera.

"Ha sido una tarea difícil para las familias... no hemos podido obtener mucha información", afirmó, al tiempo que subrayó el compromiso de las autoridades australianas de enviar a Rivas a Chile.

Navarro añadió que los allegados de las víctimas buscan "verdad y justicia" y lamentó que, medio siglo después de los hechos, aún haya centenares de desaparecidos cuyos restos no han sido localizados.

Exagente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), organismo represivo que operó hasta 1978 bajo el mando de Manuel Contreras, Rivas está vinculada a secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones de militantes de izquierda y ciudadanos contrarios al régimen que derrocó al presidente Salvador Allende (1970-1973).

Se le atribuye, entre otros casos, la presunta participación en el secuestro agravado de Víctor Díaz, subsecretario del Partido Comunista, en 1976, así como la desaparición de Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortiz, Héctor Véliz y Reinalda Pereira, embarazada en el momento de su detención.

Rivas, quien defiende su inocencia, viajó a Australia en 1978 con su entonces marido y residió en Bondi, al este de Sídney, dedicándose durante tres décadas a labores de limpieza y cuidado de niños. En 2006 regresó a Chile, donde fue detenida por los casos que motivan su extradición, aunque escapó y volvió tres años más tarde a Australia.

El tribunal dejó ahora el caso visto para sentencia y no fijó una fecha para el fallo, que suele emitirse semanas o incluso meses después en procesos de esta complejidad. EFE