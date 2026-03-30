Grandes aerolíneas y aeropuertos piden más tiempo para cumplir con el nuevo sistema de control de fronteras

Las asociaciones representantes de los aeropuertos y aerolíneas europeas sostienen que la aplicación de preinscripción para los viajeros apenas ha sido implementada de manera efectiva, con casos limitados solo en países como Suecia y Portugal, lo que subraya la falta de una adopción integral del sistema. Según detalló el medio de comunicación, las entidades abogan por prorrogar la flexibilidad en la aplicación del nuevo Sistema Europeo de Entrada y Salida (EES), diseñado para controlar las fronteras exteriores de la Unión Europea mediante el registro biométrico de los viajeros extracomunitarios, cuyo funcionamiento pleno está previsto para el próximo 10 de abril.

De acuerdo con lo publicado por el medio, tanto el Consejo Internacional de Aeropuertos para Europa (ACI) como la asociación Aerolíneas por Europa (A4E) solicitan a la Comisión Europea no solo aplazar la obligación de registrar el 100% de los viajeros foráneos, sino también autorizar la suspensión total o parcial del EES durante picos de demanda, principalmente en periodos vacacionales como la Semana Santa y la temporada de verano hasta el año 2026. En el comunicado conjunto, ACI y A4E advierten que sin la flexibilidad de suspender el sistema ante incidencias técnicas u operativas, se producirían retrasos significativos y potenciales interrupciones en el flujo de pasajeros.

La preocupación central de las organizaciones, según consignó el medio, se centra en los retrasos y la congestión que el EES ya está originando en los controles fronterizos de los principales aeropuertos, donde el registro biométrico se ha vuelto obligatorio para al menos la mitad de los viajeros extracomunitarios desde el pasado 10 de marzo. Reportan que los tiempos de espera en estos puntos de control alcanzan habitualmente hasta dos horas en momentos de gran afluencia. A partir del 10 de abril, la obligación de registrar al 100% de los ciudadanos de terceros países intensificará más la demanda sobre la infraestructura existente.

En este sentido, la nota original informó que el periodo de transición para la puesta en marcha progresiva del sistema finaliza el 9 de abril, y a partir del día siguiente, todas las instalaciones fronterizas y operadoras estarán sujetas a los nuevos requisitos. Las asociaciones argumentan que esta medida de transición ha servido como mecanismo de alivio para prevenir colapsos operativos, por lo cual solicitan formalmente su extensión al menos hasta el verano de 2026. Expresan además que, si los desafíos técnicos no logran resolverse para esa fecha, la flexibilidad debería mantenerse disponible también para temporadas de alta movilidad posteriores, incluyendo el invierno de 2026/2027.

Entre los principales contratiempos identificados, como especificó el medio de comunicación, las organizaciones enumeran la persistente escasez de personal encargado de los controles fronterizos, complicaciones técnicas y carencias en el mantenimiento de los quioscos de autoservicio y restricciones en el uso de puertas automáticas en los controles. También subrayan dudas persistentes en torno a la fiabilidad del sistema informático central del EES.

El comunicado que citó el medio recoge textualmente que “es probable que los pasajeros que entren en el espacio Schengen tengan que esperar aún más en el control fronterizo durante la Semana Santa debido a los persistentes problemas operativos relacionados con la implementación del EES”, manifestaron Olivier Jankovec, director general de la división europea del Consejo Internacional de Aeropuertos, y Ourania Georgoutsakou, directora de A4E.

El EES, según explicó el medio, prevé el registro digital y biométrico obligatorio de ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea al cruzar la frontera exterior del espacio Schengen. Esta iniciativa comenzó a implementarse de modo gradual en octubre del año pasado y tiene como objetivo reforzar el control y la seguridad fronteriza en todo el bloque.

Las asociaciones insisten en su apoyo a los propósitos del sistema EES para fortalecer la seguridad y la gestión de flujos fronterizos. Destacan, sin embargo, que la puesta en funcionamiento debe ajustarse a las posibilidades reales de operación y subrayan la importancia de no causar perjuicios a los pasajeros ni interferencias en la actividad aeroportuaria. El medio destaca que las preocupaciones técnicas y organizativas mantienen en alerta a los representantes del sector, quienes culpan la falta de preparación y la limitada adopción de componentes clave, como la preinscripción online, como factores determinantes que afectan la viabilidad del despliegue en las fechas previstas.

De acuerdo con la información publicada, las autoridades aeroportuarias y de las aerolíneas plantean que la Comisión Europea considere preservar la opción de suspender el EES en aquellos momentos donde la sobredemanda o las fallas operativas expongan al sistema a riesgos de congestión y retrasos graves, situación que prevén se acentuará durante las vacaciones y los momentos de máximo tráfico internacional en los próximos años.