Guterres designa a la neerlandesa Jeanine Hennis-Plasschaert como nueva jefa de Seguridad de la ONU

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha anunciado este viernes el nombramiento de la diplomática neerlandesa Jeanine Hennis-Plasschaert como nueva subsecretaria general de Seguridad y máxima responsable del Departamento de Seguridad de Naciones Unidas (UNDSS), en sustitución del canadiense Gilles Michaud.

Guterres ha aprovechado la ocasión para trasladar a Michaud su "más sincero agradecimiento" por su gestión, así como por su "incansable servicio" al organismo internacional, en un contexto marcado por "la creciente complejidad de las crisis".

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Hennis-Plasschaert cuenta con más de tres décadas de experiencia en ámbitos vinculados a la diplomacia, la mediación y la seguridad internacional. Desde 2024 ocupa el cargo de coordinadora especial de Naciones Unidas para Líbano en la Oficina del Coordinador Especial de la ONU en el país (UNSCOL), donde ha trabajado con actores nacionales, regionales e internacionales a fin de impulsar la estabilidad en medio del deterioro de las crisis internas y regionales.

Anteriormente, ejerció como representante especial del secretario general para Irak y dirigió la Misión de Asistencia de Naciones Unidas para Irak (UNAMI) entre 2018 y 2024.

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La nueva responsable de Seguridad de la ONU también desarrolló una carrera política en Países Bajos y en las instituciones europeas. Fue diputada en el Parlamento Europeo entre 2004 y 2010 y posteriormente miembro de la Cámara de Representantes neerlandesa hasta 2012, año en el que asumió el Ministerio de Defensa de Países Bajos, cartera que encabezó durante cinco años.

En las primeras etapas de su trayectoria profesional trabajó para la Comisión Europea, con destinos en Bélgica y Letonia, además de ocupar distintos puestos en el Ayuntamiento de Ámsterdam y en el sector privado.

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De lengua materna neerlandesa, Hennis-Plasschaert habla inglés con fluidez y tiene conocimientos de francés y alemán.