Los médicos peruanos plantean una "ley de jubilación digna" ante el Congreso de su país

Lima, 15 may (EFE).- El Colegio Médico del Perú (CMP) presentó ante el Congreso de su país el proyecto para la elaboración de una 'Ley de jubilación digna', que fortalezca las condiciones de retiro y protección social de los médicos peruanos, informó este viernes el gremio.

La iniciativa recoge los acuerdos aprobados durante el XI Congreso Médico Nacional de 2025 y busca garantizar "una pensión acorde a la responsabilidad y años de servicio de quienes han dedicado su vida al cuidado de la salud de la población".

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En ese sentido, se planteó "la necesidad de construir un sistema previsional más justo y sostenible para los profesionales médicos del país", con pensiones médicas proporcionales a las remuneraciones percibidas durante la etapa activa del ejercicio profesional.

Además, se propone la creación de mecanismos de protección social para garantizar una cobertura permanente de salud, pensiones de invalidez y supervivencia, y condiciones para "preservar la calidad de vida y dignidad" del médico jubilado.

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El CMP aseguró que esta iniciativa "responde a una demanda histórica" de los médicos peruanos y forma parte del compromiso institucional "de seguir impulsando políticas públicas que reconozcan la labor de los profesionales de la salud a lo largo de todo su ciclo de vida".

El organismo subrayó que, con la presentación de este proyecto, busca abrir el debate nacional "sobre la necesidad de garantizar condiciones de jubilación dignas, justas y sostenibles" para los médicos, por lo que pidió a los peruanos que registren su opinión y apoyo formal en el portal oficial de participación ciudadana del Congreso peruano.

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Según datos del último censo interno del CMP, en el país andino había hasta 2023 un total de 99.970 médicos registrados, de los cuales 67.000 se encontraban activos para ejercer la profesión.

Estas cifras indicaron un promedio de entre 17 y 17,9 médicos por cada 10.000 peruanos, una tasa muy por debajo de los 43 médicos por cada 10.000 habitantes que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). EFE

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