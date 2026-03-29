Moreno hace "un paréntesis" preelectoral para "disfrutar de la Semana Santa" separándola de la "política"

El presidente andaluz señaló que durante la Semana Santa visitará seis provincias, donde aprovechará el tiempo para compartir con la ciudadanía, alejado de la dinámica política y de campaña. Según publicó el medio, Juanma Moreno, también líder del PP-A y candidato a la reelección en los comicios autonómicos fijados para el 17 de mayo, declaró a los medios en la iglesia de El Salvador de Sevilla, antes de la salida procesional de la cofradía de La Borriquita, que hará “un paréntesis” en sus actividades de precampaña para centrarse en la celebración religiosa y tradicional.

Tal como consignó la fuente, Moreno argumentó que en la Semana Santa “no hay política” y se refirió a la manera en que Andalucía vive estas fechas como una de las principales señas de identidad que diferencian a la comunidad de otras regiones españolas. Destacó la forma particular en la que se experimenta la Semana Santa andaluza, resaltando la implicación de la población y la profunda devoción que caracteriza las celebraciones en cada rincón del territorio, alcanzando tanto a niños y jóvenes como a personas mayores.

El mandatario valoró el carácter transversal de la festividad, explicando que la Semana Santa “inunda no solamente las capitales de provincias”, sino también áreas más pequeñas, donde, a su juicio, la “pasión, la ilusión y la devoción” emergen de forma colectiva. Según reportó el medio, Moreno mencionó la previsión favorable del clima durante esta edición, lo que augura, en sus palabras, una celebración sin incidencias y una buena participación social. Expresó su deseo de que todo transcurra sin incidentes ni accidentes, lo que permitiría disfrutar al máximo de la festividad.

El medio recogió además referencias a la participación de la familia del presidente en la celebración de la Semana Santa. Moreno compartió que sus tres hijos son “cofrades” y han participado durante diferentes años en la procesión de la Hermandad de El Amor de Sevilla, donde se integra la cofradía de La Borriquita. Él mismo participa con la Hermandad de Fusionadas de San Juan y el Cristo de la Exaltación en Málaga, donde es “hombre de trono” y volverá a realizar su estación de penitencia durante este Miércoles Santo, acompañado de su familia.

En sus declaraciones a los medios, el presidente andaluz insistió en su intención de “separar” la política y la precampaña durante la Semana Santa, para centrarse en las tradiciones y la convivencia familiar. Reiteró su propósito de viajar por seis provincias durante la festividad y enfatizó que visitará especialmente Sevilla y Málaga, provincias con las que mantiene vínculos personales y familiares en el contexto de las procesiones y celebraciones religiosas.

Moreno añadió que la Semana Santa será un espacio dedicado a la familia, la fe y la tradición, explicitando que “en la Semana Santa no hay política, no hay sensación electoral”. Expresó que mantendrá la costumbre de recorrer distintas provincias, tarea que, según explicó, continuará realizando en calidad de presidente de la Junta de Andalucía.

En tono distendido, según consignó el medio, Moreno comentó ante los periodistas que espera contar con “mucho tiempo para rezar” durante esta Semana Santa y confió en que esta dedicación espiritual le ayude en el proceso de toma de decisiones para las semanas previas a las elecciones. El presidente cerró sus respuestas en un ambiente distendido, comentando entre risas su deseo de inspiración personal y familiar en este período de pausa respecto a las actividades políticas habituales.