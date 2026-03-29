Fragmentos de un misil iraní derribado desatan un gran incendio en una planta química del sur de Israel

Las unidades de almacenamiento de sustancias empleadas en la elaboración de pesticidas han resultado dañadas en Neot Hovav tras el impacto de restos de un misil, lo que llevó a la evacuación inmediata de residentes cercanos por riesgo de contaminación química, de acuerdo con reportes oficiales. El medio informativo detalló que las autoridades han priorizado la protección de la población y el control de la situación ante el peligro que involucra la liberación de productos químicos en la zona sur de Israel. El incidente se produjo luego de que fragmentos de un misil iraní, que había sido interceptado y destruido en vuelo, cayeron sobre una planta química situada en el sector industrial de Neot Hovav y originaron un incendio de grandes proporciones.

Según consignó el medio, el servicio de Emergencias de Israel confirmó que hasta el momento solo se registró una persona con lesiones leves como consecuencia directa del hecho. Esta persona recibió atención médica sin reportarse complicaciones mayores. Las fuerzas de bomberos desplegaron múltiples dotaciones para extinguir el fuego en la instalación afectada, a la vez que consideraron la presencia de materiales peligrosos como una amenaza prioritaria para la comunidad y los empleados del complejo.

Las autoridades locales, informaron fuentes oficiales según publicó el medio, emitieron una orden de alejamiento destinada a los habitantes de los alrededores y a quienes laboran en el área industrial. Esta medida responde al riesgo de exposición a elementos tóxicos presentes en el humo y la posibilidad de contaminación ambiental derivada de la combustión de productos químicos específicos de la industria de pesticidas. Se reforzó la presencia de equipos especializados para evaluar la calidad del aire y vigilar la propagación de posibles agentes contaminantes.

El medio también explicó que los bomberos trabajaron para confinar el incendio y evitar que se expandiera a otras partes del complejo, donde existen depósitos adicionales de productos químicos. Según reportó la fuente, la presencia de residuos peligrosos complicó las tareas de extinción y aumentó la preocupación respecto a la integridad de las infraestructuras industriales colindantes. Las autoridades mantuvieron comunicados regulares para informar sobre el progreso en los trabajos de emergencia y sobre las recomendaciones destinadas a resguardar la salud pública.

Investigaciones en curso buscan determinar la magnitud del derrame de sustancias químicas y sus potenciales efectos a largo plazo en el entorno de Neot Hovav. De acuerdo con los datos consignados por el medio, la vigilancia epidemiológica y ambiental continuará mientras se realizan labores de limpieza y descontaminación en el área siniestrada. Los equipos de emergencias expresaron que, además de la seguridad inmediata, la recuperación de la actividad en la planta dependerá de la evaluación integral de daños realizada en colaboración con entidades de protección ambiental.

Las autoridades subrayaron que el incidente refleja la vulnerabilidad de instalaciones industriales ubicadas en zonas expuestas a ataques de proyectiles y reiteraron la necesidad de protocolos estrictos ante la eventual liberación de sustancias peligrosas. De acuerdo con la información del medio, se investigan no solo los daños materiales y ambientales, sino también las circunstancias que permitieron que fragmentos del misil derribado alcanzaran un área crítica en términos industriales y poblacionales. Las recomendaciones oficiales incluyen seguimiento médico para las personas que permanecieron cerca de la zona afectada y la observación continua de los indicadores ambientales mientras persistan los riesgos derivados del suceso.