Carmen Lomana, impactada con el baile viral de Ortega Cano: "No salgo del asombro"

Durante el tradicional concierto solidario anual de Glenda Gaby en la iglesia del padre Ángel, José Ortega Cano atrajo la atención del público con unas coreografías que rápidamente generaron repercusión en redes sociales, según informó el medio que cubrió el evento. Esta intervención inesperada del viudo de Rocío Jurado se convirtió en el centro de conversación, desplazando el foco mediático que hasta entonces recaía sobre la relación distante entre Gloria Camila y Rocío Flores.

El medio detalló que Ortega Cano, además de acompañar a la cantante Glenda Gaby en un número vocal, optó por subirse al escenario y ejecutar varios pasos de baile durante la velada. Algunos asistentes y usuarios en plataformas digitales interpretaron estas secuencias como una muestra del buen estado físico que el torero ha conservado tras años de actividad en las plazas. Las imágenes y videos del momento no tardaron en viralizarse, provocando reacciones y comentarios de personalidades del mundo social y del entretenimiento.

Una de las voces que se expresó con fuerza en torno a la interpretación de Ortega Cano fue la de Carmen Lomana. Según publicó el medio citado, la conocida socialité relató haberse quedado "sin salir del asombro" al presenciar el baile y lo calificó como “una cosa francamente chocante”. Lomana también agregó: “Es en una iglesia en la que se hace de todo. ¿Una expresión de arte? Pues sí, a lo mejor… Es que yo ya no digo nada porque estoy viendo tantas cosas, pero esto es para reírse un poco”. Estas declaraciones reflejaron la diversidad de opiniones que suscitó la escena y la creciente atención mediática que la actuación alcanzó.

La noticia de la intervención de Ortega Cano llegó en un contexto en el que el interés informativo giraba en torno al distanciamiento entre Gloria Camila, hija del propio Ortega Cano, y Rocío Flores. El acontecimiento logró redirigir el protagonismo de los comentarios en programas de entretenimiento y redes sociales, según consignó la cobertura de la prensa, a la sorpresiva puesta en escena del ex matador.

De acuerdo con el medio, la repercusión del acto alcanzó tanto a asistentes al concierto como a usuarios digitales que compartieron y comentaron reiteradamente los registros de la actuación. Las imágenes muestran cómo Ortega Cano, vestido de manera elegante, siguió la música de la actuación junto a Glenda Gaby, desplegando una serie de movimientos que varios asistentes interpretaron como insólitos en el marco solemne de la iglesia, lo que contribuyó a ampliar el debate y la conversación pública sobre el episodio.

La viralización del baile de Ortega Cano ha añadido un nuevo matiz a la cobertura tradicional de eventos solidarios en los que participan figuras públicas, según señalaron quienes siguieron el desarrollo de la velada. En esta ocasión, la notoriedad de la actuación ha dado pie a debates sobre los límites entre lo artístico y lo apropiado en espacios religiosos y ha generado una ola de memes, comentarios y análisis sobre el perfil público de Ortega Cano, una figura acostumbrada a la atención pero menos habitual en este tipo de registros.

Por otro lado, según apuntó el medio, la participación del torero en este evento ha servido como telón de fondo para comentar su estado de ánimo actual y su presencia en actos públicos, en contraste con las noticias sobre su entorno familiar, en particular la relación con su hija Gloria Camila y la sobrina Rocío Flores. Los registros audiovisuales, ampliamente difundidos, muestran a Ortega Cano sonriente y entregado a la música, en un clima que alternó entre la sorpresa, la diversión y el debate sobre el espacio idóneo para tales expresiones.

Tal como detalló la prensa, la reacción de Carmen Lomana se suma a una serie de reacciones de figuras públicas y usuarios, cuyas opiniones oscilaron entre la incredulidad, el humor y la crítica sobre la adecuación del acto en el contexto religioso. Estas valoraciones y el fenómeno generado por la viralización posicionaron el episodio como uno de los temas de conversación destacados en el ecosistema mediático nacional en jornadas recientes.