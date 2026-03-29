Amaia Salamanca estrena los 40 fiel al Domingo de Ramos en Sevilla

Casi al final de la mañana, pocos minutos antes de sumarse a la tradicional procesión de La Borriquita, Amaia Salamanca reveló el deseo que formuló en su cuarenta cumpleaños, celebrado justo un día antes. La intérprete, quien suele mantener la privacidad de su vida personal, compartió este detalle mientras se disponía a participar en uno de los eventos más representativos de la Semana Santa sevillana. Según publicó el medio, la actriz viajó a Sevilla acompañada de su esposo Rosauro Varo, sus hijos, así como otros miembros de su familia política y un grupo cercano de amistades con quienes convive los primeros días de la Semana Santa.

De acuerdo con lo detallado en la publicación, el Domingo de Ramos marca cada año el inicio oficial de la Semana Santa en Sevilla, ciudad que en estas fechas concentra actividades y celebraciones ligadas tanto a la tradición religiosa como a la convivencia social y familiar. Amaia Salamanca figura entre los rostros habituales que no faltan a la cita, desplazándose a la capital andaluza precisamente para sumergirse en las distintas procesiones, vía crucis, encuentros con amigos y familiares, y compartir momentos en los que se alternan la introspección y la alegría.

Este año, la presencia de Salamanca en Sevilla resultó aún más significativa, ya que coincide con la celebración de su cuarenta aniversario, alcanzado el sábado anterior al Domingo de Ramos, tal como consignó el medio. De este modo, su estancia en la ciudad no solo representa el seguimiento de una costumbre anual, sino también el inicio de una nueva década personal, que decidió conmemorar rodeada de los suyos y participando plenamente en las actividades que configuran la Semana Santa sevillana.

El medio informó que la actriz, minutos antes de la procesión, relató cuál fue su mayor deseo al soplar las velas de su pastel de aniversario, aunque el detalle del mismo quedó reservado para el círculo cercano y los asistentes en ese instante. Salamanca también destacó la singularidad de este año, en el que la coincidencia entre la celebración de su cumpleaños y el comienzo de la Semana Santa imprimió un carácter especial a sus jornadas en Sevilla.

La publicación subrayó la relevancia del Domingo de Ramos no solo por su significado religioso tradicional, sino también por el ambiente que se vive en las calles de la capital hispalense, donde tanto locales como visitantes disfrutan de las primeras procesiones y la llegada masiva de personas que desean vivir de cerca las costumbres que definen a la ciudad en estas fechas.

En cuanto a la presencia de Amaia Salamanca en este evento, el medio puntualizó que la actriz se mantuvo fiel al refranero popular, que alude al estreno de vestuario en fechas señaladas. Según lo consignado, asistió vestida con un conjunto de dos piezas a rayas, formado por pantalón y blusa con lazo al cuello, zapatos blancos, bolso coral y pendientes de nácar, completando el atuendo con un peinado de moño bajo y gafas de sol, dada la jornada soleada en Sevilla.

La actriz, año tras año, figura entre las mujeres más reconocidas por su estilo durante la Semana Santa. Conforme apuntó la publicación, vuelve a situarse en los primeros puestos de quienes destacan visualmente en las calles y plazas de Sevilla mientras transcurren las procesiones, un aspecto que suele ser comentado tanto en medios especializados como en conversación popular.

El medio añadió que la jornada transcurrió marcada por momentos de recogimiento durante las ceremonias religiosas, alternados con encuentros y aperitivos típicos de la festividad. Amaia Salamanca fue vista acompañada en todo momento por su familia y amigos, integrándose tanto en los actos tradicionales como en las reuniones informales que salpican la agenda social en los primeros días de la Semana Santa sevillana.

Según la información publicada, para Salamanca y quienes la acompañan, esta cita representa un reencuentro con la cultura andaluza y una oportunidad de fortalecer lazos familiares, sumergiéndose en una atmósfera donde la tradición, la fe y la convivencia configuran una experiencia compartida año tras año. La celebración de su cuarenta cumpleaños, tan cercana al arranque de la Semana Santa, reforzó en esta ocasión el sentido personal y colectivo de su estancia en Sevilla.

El medio concluyó que, más allá de la agenda pública y la notoriedad que acompaña a la intérprete, lo medular para Salamanca sigue siendo compartir estos días con su familia y entorno más próximo, participando de los rituales y costumbres que han convertido a la Semana Santa sevillana en una de las celebraciones más relevantes del calendario nacional.