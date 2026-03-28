Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, afirmó que la ausencia de objetivos ucranianos en una lista reciente de instalaciones militares fotografiadas por satélites rusos apunta a una transferencia de inteligencia hacia Irán, destinada a ataques con misiles contra bases de Estados Unidos y sus aliados en Oriente Próximo. Según reportó el medio Europa Press, Zelenski sostuvo que Rusia está proporcionando imágenes satelitales a Teherán para facilitar operaciones militares contra instalaciones estadounidenses, británicas y estadounidenses-británicas en la región.

De acuerdo con Europa Press, Zelenski detalló que, en fechas específicas del mes de marzo, se capturaron imágenes de diversos emplazamientos estratégicos. El 24 de marzo, los satélites rusos recopilaron datos visuales de la base conjunta estadounidense-británica en Diego García, ubicada en las islas Chagos del océano Índico, así como del Aeropuerto Internacional de Kuwait y de una zona petrolera no especificada. Posteriormente, el 25 de marzo, la vigilancia satelital se dirigió a la Base Aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudí, y el 26 de marzo a objetivos como el campo petrolero de Shaibá en Arabia Saudí, la Base Aérea de Incirlik en Turquía, y la Base Aérea Al Udeid en Qatar.

El presidente ucraniano subrayó que ninguno de los lugares captados por los satélites corresponde a infraestructuras ucranianas. Según sus palabras, la selección de objetivos sugiere que la inteligencia recogida se estaría utilizando para planificar ataques sobre emplazamientos estadounidenses y aliados en la región. Europa Press consignó las declaraciones de Zelenski, quien afirmó: “dan inteligencia para ataques contra bases estadounidenses, de Oriente Próximo, británicas y estadounidense-británicas”.

El mandatario ucraniano también planteó interrogantes acerca de la política internacional hacia Moscú respecto al levantamiento o reducción de sanciones. Según indicó Europa Press, Zelenski cuestionó la decisión de algunos países de relajar restricciones a Rusia mientras persisten acciones que, en su opinión, contribuyen a elevar la tensión y el riesgo de ataques contra instalaciones militares de países occidentales. En palabras recogidas por el medio, Zelenski expresó: “Todo el mundo sabe que un reconocimiento repetido indica preparativo para ataques. ¿Cómo pueden rebajar las sanciones si esto es lo que están haciendo los rusos?”

El presidente ucraniano insistió en la necesidad de mantener la presión sobre lo que denominó “el agresor”. Afirmó que eliminar sanciones no representa una política de presión, y consideró contradictorio que ciertos países busquen relajar sanciones justo en momentos en que Rusia estaría brindando inteligencia a potenciales enemigos de Occidente. “Levantar las sanciones ciertamente no es presión. Parece raro. Las sanciones se levantan mientras el agresor da inteligencia para atacar instalaciones, incluidas las de países que están negociando o ya han levantado sanciones”, enfatizó Zelenski, según consignó Europa Press.

A partir de la información compartida por Zelenski y recopilada por Europa Press, la fotografía recurrente de bases estratégicas en Oriente Próximo por satélites rusos se presenta como una maniobra destinada a fortalecer la capacidad ofensiva de Irán en la región, en detrimento de los intereses estadounidenses y de sus aliados. El señalamiento del presidente ucraniano ocurre en un momento de intensas negociaciones internacionales en torno a la guerra en Ucrania y a la relación de Rusia con varios actores globales.

El reporte del medio europeo reunió estas declaraciones, destacando la inquietud del gobierno ucraniano por las posibles consecuencias de la cooperación tecnológica y militar entre Moscú y Teherán. Los movimientos descritos por Zelenski se desarrollan en el contexto de la discusión sobre la eficacia y el futuro de las sanciones actualmente vigentes contra Rusia.

El registro público de los lugares vigilados incluye bases aéreas, instalaciones petroleras y aeropuertos de alto valor estratégico para la seguridad estadounidense y de sus socios en Medio Oriente. Según Europa Press, la base de Diego García, el Aeropuerto Internacional de Kuwait, la Base Aérea Príncipe Sultán, el campo petrolero de Shaibá, la Base Aérea de Incirlik y la Base Aérea Al Udeid constituyen puntos neurálgicos en la red militar destinada a operaciones en la región.

El llamado de Zelenski, recogido por Europa Press, aboga por una postura más firme de la comunidad internacional frente a acciones que, según sus palabras, contribuirían a la desestabilización y pondrían en riesgo la seguridad de fuerzas aliadas desplegadas fuera de Europa. La reiteración de los vuelos de reconocimiento y la transmisión de inteligencia satelital a terceros países, según el presidente ucraniano, configuran un escenario que exige revisiones en las decisiones diplomáticas y económicas adoptadas en relación a Moscú.