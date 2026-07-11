La Diputación agradece al Rey su "respaldo" y "cercanía" ante el incendio de Los Gallardos

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha agradecido "enormemente el respaldo y la cercanía" del Rey Felipe VI después de que haya trasladado su pésame por las víctimas del incendio de Los Gallardos, así como su apoyo a los afectados tras conversar con él mismo, así como con los alcaldes de Los Gallardos y Bédar.

Según ha compartido la institución provincial a través de sus redes sociales, el monarca ha trasladado "su profunda consternación" y el "pésame de la Casa Real" por las víctimas del incendio forestal, que ha acabado con la vida de 12 personas aún pendientes de identificar cuando trataban de escapar de las llamas en el término municipal de Bédar.

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Desde la Diputación han indicado que Don Felipe se ha interesado "personalmente" por la evolución de la emergencia en su conversación con el presidente de la Diputación, quien ha compartido con él su "confianza" en que las labores de extinción consigan "estabilizar y mejorar la situación a lo largo de la jornada" de este sábado.

"Estamos con todos los afectados y los equipos de emergencia que lo dan todo sobre el terreno", han añadido desde la Diputación de Almería ante una jornada que se presenta favorable en la lucha contra las llamas.