Pablo García: "Me gusta mucho el fútbol de la calle, tengo que pulir y seguir mejorando muchas cosas"

La trayectoria reciente de Pablo García se ha visto marcada por momentos determinantes en competiciones clave y por una reflexión sobre la velocidad con la que diversos logros han llegado en su corto recorrido como profesional. El futbolista sevillano, que forma parte del Real Betis y de la selección Sub-21 de España, expresa que hasta hace pocos años se encontraba en categorías inferiores, con el objetivo de aprender y llegar a la élite. Ahora, tras consolidarse en la Sub-21, asume el reto de afrontar nuevos escenarios, buscando títulos y fortaleciendo su desarrollo personal y deportivo.

De acuerdo con Europa Press, García se ha convertido en una pieza relevante para el seleccionador David Gordo, quien lo incluyó de manera regular en sus planes para el próximo Campeonato Europeo Sub-21 de 2027. El extremo asume la confianza del cuerpo técnico con el propósito de contribuir de forma decisiva cerca del área rival, aunque reconoce la necesidad de perfeccionar varios aspectos de su juego y alcanzar así niveles de exigencia similares a figuras nacionales como Lamine Yamal y Nico Williams. Ambos jugadores son considerados, en palabras de Pablo García, futbolistas de referencia cuya diversidad de recursos y gestos dentro del campo los separan del resto.

Europa Press detalló que el delantero recuerda episodios marcados por logros individuales, como el póker de goles protagonizado frente a Alemania en las semifinales del Europeo Sub-19. A pesar de ese rendimiento destacado, el torneo dejó una impresión agridulce debido a la derrota en la final, una situación que García atribuye a pequeños detalles en la ejecución de los partidos decisivos. Relató, además, cómo en el Mundial Sub-20 contra Colombia el equipo nacional generó numerosas ocasiones, pero la falta de eficacia impidió avanzar, remarcando la importancia de aspectos mínimos que terminan influyendo en el resultado de las grandes citas.

El vínculo de Pablo García con David Gordo data de su primera convocatoria en 2021 con la Sub-16, donde el actual seleccionador Sub-21 ya ocupaba un rol destacado. Según remarcó Europa Press, García expresa agradecimiento por la confianza depositada en su progresión, ya que ha sido llamado de manera constante en cada oportunidad, y manifiesta su intención de corresponder al respaldo del técnico en cada convocatoria y entrenamiento.

En cuanto a características futbolísticas, el jugador describe su perfil como el de un atacante que se desempeña de manera determinante cerca del área, destacando su golpeo de balón y el uno contra uno. Se considera responsable de trabajar en la mejora y el pulido de diversos aspectos tácticos y técnicos, priorizando la evolución continua. Europa Press publicó que García tiene una preferencia marcada por el llamado “fútbol de la calle”, que ha influido en su estilo de juego y creatividad en el campo.

El análisis sobre figuras del fútbol nacional como Lamine Yamal y Nico Williams ocupa un lugar significativo en el discurso del jugador. Reconoce que ambos están dotados de una variedad amplia de recursos técnicos y que observa sus movimientos y decisiones para aprender y replicar patrones eficaces en su propio juego. García destaca también la precoz llegada a la élite compartida por los tres futbolistas, así como la rapidez con la que se suceden sus experiencias profesionales, aspecto que describe con sentimientos encontrados por la fugacidad con que todo ocurre.

En su día a día en el club, Pablo García ha colaborado con el filial del Real Betis, especialmente en el tramo final de la temporada, donde el equipo busca asegurar la permanencia en Primera RFEF. Según información publicada por Europa Press, en ese contexto, ha contribuido con cinco goles en los tres partidos más recientes, y considera prioritario obtener minutos de competición para sostener la progresión personal y alcanzar la felicidad futbolística que, afirma, se logra en el terreno de juego. Ha reiterado su disponibilidad hacia el primer equipo dirigido por Manuel Pellegrini, a quien califica como un referente no solo por su trayectoria en clubes de primera línea como Real Madrid, Manchester City y Málaga, sino por su capacidad de liderar proyectos deportivos con logros históricos.

La pertenencia al plantel profesional ha supuesto competir con jugadores como Ez Abde, Antony y Roro Riquelme, cuya calidad y estado de forma han propiciado que las oportunidades para García en el primer equipo sean limitadas en los últimos meses. El jugador expresa que la competencia interna estimula el crecimiento colectivo del conjunto y, al mismo tiempo, plantea el reto personal de esforzarse para incrementar su tiempo en el campo.

Europa Press incluyó, además, recuerdos de actuaciones decisivas por parte de García en categorías juveniles, resaltando su desempeño en los octavos de final de la Copa del Rey Juvenil 2025, donde logró marcar cuatro goles al Real Madrid dirigido por Álvaro Arbeloa. Aquella jornada representó un hito personal y colectivo, ya que el equipo verdiblanco obtuvo un resultado positivo y el jugador se mostró especialmente satisfecho con su rendimiento.

La generación actual del fútbol base del Betis, según destaca el propio Pablo García en palabras recogidas por Europa Press, atraviesa un ciclo de crecimiento y evolución notable. Ha compartido vestuario con numerosos compañeros que han formado parte de esta camada y considera que el trabajo realizado en la cantera está presentando frutos visibles debido a la velocidad y el ritmo con que se producen los progresos. Con estos elementos, el futbolista aspira a continuar desarrollando su carrera, persiguiendo títulos con la selección, sumando experiencias en su club y aprendiendo de referentes cercanos y de los pequeños detalles que, según su perspectiva, marcan la diferencia en el alto rendimiento.