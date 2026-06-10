Personalidades de centro proponen acuerdos para evitar la polarización extrema en Colombia

Bogotá, 9 jun (EFE).- Un grupo de 30 personalidades académicas y políticas de centro presentó este martes una propuesta de 15 puntos para evitar la polarización extrema y el agravamiento de la violencia que afectan a Colombia a menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio.

El manifiesto de cuatro páginas de extensión busca lograr "un acuerdo nacional" que permita mantener la democracia, la estabilidad política y el crecimiento económico, un ejemplo que se toma de las últimas elecciones presidenciales de Uruguay en las que fue elegido Yamandú Orsi.

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Entre los firmantes del escrito se encuentran exministros, académicos y escritores que no mostraron una inclinación por ninguno de los dos aspirantes a la Presidencia de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

Algunos de los que suscribieron el documento son los exministros José Antonio Ocampo, Luis Carlos Villegas, Juan Camilo Restrepo y Cecilia López Montaño, y académicos como Moisés Wasserman, Eduardo Pizarro y Jorge Iván González.

El manifiesto incluye en los primeros puntos el respeto a las autoridades electorales y a sus pronunciamientos; defensa de la Constitución Política de 1991; ajustes a las políticas de orden público; una nueva política antidrogas; plena vigencia de los derechos humanos; lucha contra la corrupción; superar la pobreza; una revolución educativa y la austeridad fiscal.

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Asimismo, busca incentivar el crecimiento económico; enfrentar la crisis de la salud; reactivar el sistema eléctrico; proteger la autonomía del Banco de la República; una nueva política exterior para afrontar la recomposición del entorno internacional y el fortalecimiento de la moral pública.

En cada uno de los 15 puntos los firmantes desarrollan una propuesta para continuar la contienda electoral y la posterior transmisión al próximo presidente de la manera más ordenada y pacífica posible.

Los movimientos del centro político son observados con atención por las campañas de De la Espriella y de Cepeda, que buscan atraer los cerca de tres millones de votos obtenidos por los candidatos que quedaron fuera de la contienda y que pueden ser decisivos en la segunda vuelta.

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De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria y llamado 'el Tigre' por sus seguidores, fue el más votado en la primera vuelta, con 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del mandatario colombiano, Gustavo Petro, obtuvo 9,7 millones (40,98 %). EFE