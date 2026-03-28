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'La reserva', del mexicano Pérez Lombardini, ganador en el festival Cinélatino de Toulouse

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París, 28 mar (EFE).- El largometraje de ficción 'La reserva', del mexicano Pablo Pérez Lombardini, ganó el principal galardón de la edición número 38 del Festival Cinélatino de Toulouse, que se celebra anualmente en esa ciudad del sur de Francia, informó este sábado la organización.

Filmado en blanco y negro con una estética cercana al documental y con actores y actrices no profesionales, 'La reserva' está inspirada en hechos reales y cuenta la historia de Julia, una mujer que lucha contra la tala ilegal en la reserva de Monte Virgen, en Chiapas.

"México es uno de los países con mayor violencia hacia quienes defienden su territorio y la naturaleza", señaló Pérez Lombardini, de 39 años, durante la presentación de la cinta.

El certamen otorgó una mención especial a la película de la ecuatoriana Ana Cristina Barragán, 'Hiedra', mientras que 'Vainilla', de la realizadora mexicana Mayra Hermosillo, se llevó el premio del público y de la crítica.

En el concurso de los documentales, venció la producción méxico-germana 'Niñxs', de Kani Lapuerta. EFE

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