El FMI aprueba en principio el primer tramo de un nuevo préstamo de 6.000 millones de euros a Pakistán

La guerra en Irán y la volatilidad mundial de los precios energéticos han generado incertidumbre en la economía de Pakistán, que depende en gran medida del combustible importado para sostenerse. Según informó el Fondo Monetario Internacional (FMI), estos factores externos podrían traducirse en un aumento de la inflación y un posible impacto negativo en el crecimiento económico y en la cuenta corriente del país asiático. Este escenario marca el contexto en el cual el FMI ha comunicado la aprobación, en principio, del primer desembolso de un nuevo programa de rescate financiero para Pakistán.

De acuerdo con el anuncio realizado por el FMI la noche del viernes, el país accederá en principio al primer tramo de un crédito de 7.000 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 6.000 millones de euros. Según detalló el FMI, la recepción inicial consistirá en 1.200 millones de dólares, que se entregarían a través del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) y del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SAF) de la institución financiera. No obstante, el desembolso de estos fondos todavía depende de la ratificación del Directorio Ejecutivo del FMI.

El medio informó que el FMI destacó los esfuerzos realizados por Pakistán para mantener la estabilidad macrofinanciera, al tiempo que enfrentó desafíos regionales significativos, como el conflicto con los talibán afganos y las tensiones diplomáticas con India. Estos avances incluyen el control de la inflación y de la balanza por cuenta corriente, así como el fortalecimiento progresivo de las reservas internacionales, aspectos que el organismo internacional valoró en su evaluación.

Conforme reveló el comunicado del FMI, las autoridades pakistaníes han reafirmado su compromiso de aplicar políticas macroeconómicas “sólidas y prudentes” con el propósito de preservar los logros recientes en materia de estabilización económica y financiera. El texto institucional, citado por varios medios, señala que la política monetaria del país permanece enfocada en contener la inflación dentro del rango objetivo. El banco central manifestó su disposición a incrementar los tipos de interés si surgen nuevas presiones inflacionarias, incluso si estas se originan por fluctuaciones en los precios internacionales de alimentos y combustibles. Además, el FMI sostuvo que la flexibilidad del tipo de cambio seguirá siendo clave para amortiguar alteraciones provocadas por el contexto internacional, como las derivadas del conflicto en Oriente Medio.

Según consignó el FMI, Pakistán atraviesa una crisis de liquidez marcada, que ha obligado a las autoridades a buscar recursos externos para apuntalar la economía y reforzar las reservas. El primer ministro Shehbaz Sharif anunció una serie de medidas de austeridad a comienzos del mes en curso, diseñadas para reducir el gasto público y limitar el consumo de combustible, en respuesta a las interrupciones energéticas provocadas por la guerra regional. El país depende de fondos internacionales para garantizar el abastecimiento energético y dar respuesta a las dificultades económicas internas.

El FMI remarcó que, aunque Pakistán ha avanzado en la aplicación del programa acordado con el organismo, persisten riesgos considerables, principalmente vinculados a la volatilidad de los precios internacionales y a las tensiones derivadas de la situación en Irán y en el Medio Oriente. Según publicó el FMI, posibles aumentos en los costos del petróleo y la energía global, así como un endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, podrían ejercer una presión adicional sobre la inflación pakistaní y sobre la evolución de su economía real.

La agencia internacional recordó en su comunicado que en los últimos años Pakistán llevó a cabo reformas profundas en línea con las exigencias del FMI, orientadas a reforzar las reservas internacionales y a dar cumplimiento al pago de la deuda externa. Entre esas medidas figuran los incrementos en las tarifas del gas y la electricidad, así como la introducción de nuevos impuestos, elementos que han generado protestas entre la población. Estos ajustes estructurales han tenido un impacto social relevante y han sido objeto de debate en el país, advirtió el informe del organismo.

El FMI señaló también que la continuidad del apoyo internacional resultará fundamental para que Pakistán pueda afrontar la actual crisis de liquidez y sostener los avances logrados en materia de estabilización macroeconómica. El programa financiero propuesto incluye condicionalidades ligadas a la aplicación efectiva de políticas monetarias y fiscales restrictivas, la protección de las reservas de divisas y la consolidación de los ingresos fiscales. La institución remarcó que el éxito del acuerdo dependerá de la capacidad de las autoridades para mantener el rumbo reformista y evitar desequilibrios que comprometan la trayectoria de recuperación.

Mientras tanto, la preocupación pública persiste en torno a las consecuencias sociales de las políticas de ajuste, incluidas las subidas de precios y nuevas cargas impositivas. Según la comunicación difundida por el FMI, estas protestas reflejan la sensibilidad de la población frente al impacto de las reformas, en un contexto en el que la estabilidad política y el consenso social resultan esenciales para la implementación efectiva del Programa de Servicio Ampliado del Fondo.

De acuerdo con el FMI, esta operación financiera forma parte del esfuerzo internacional por contener riesgos mayores en la economía de Pakistán y crear condiciones que permitan, a largo plazo, la reconstrucción de reservas, el cumplimiento de las obligaciones externas y la recuperación de la senda de crecimiento sostenible. La ratificación definitiva del paquete de ayuda por parte del Directorio Ejecutivo del FMI marcará el siguiente paso, con la expectativa de que el primer tramo, de 1.200 millones de dólares, llegue en fechas próximas, sujeto al cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno pakistaní.