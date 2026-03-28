El Ejército israelí derriba la casa del palestino que mató a un militar israelí con un camión en septiembre

La decisión de las fuerzas militares de Israel de destruir la vivienda de Mahmud al Qadi, bajo la premisa de que estas medidas actúan como elemento disuasorio para futuros ataques, ha recibido críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, las cuales consideran estas acciones como castigo colectivo que afecta a familiares de los sospechosos. La noticia principal, reportada por el Ejército israelí y publicada por medios internacionales, es la demolición del apartamento en el que residía Al Qadi, acusado de un ataque mortal perpetrado el 28 de septiembre en Yit, al norte de Cisjordania.

Según informó el propio Ejército israelí a través de un comunicado, la operación para destruir el apartamento se llevó a cabo durante la noche del viernes, con la participación de efectivos de la Brigada Shomron junto a la Policía Fronteriza de Judea y Samaria. El objetivo de esta demolición, de acuerdo con la declaración militar recogida por diversos medios, es disuadir a quienes consideran llevar a cabo actos similares, enviando una señal clara de las consecuencias para familiares y allegados de los perpetradores.

De acuerdo con la información publicada en la prensa, Mahmud al Qadi es señalado como el autor del atropello ocurrido en el cruce de Yit, donde perdió la vida el sargento Inbar Avraham Kab, miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Este incidente, ocurrido el 28 de septiembre, se enmarca en el contexto de una serie de tensiones y enfrentamientos en la región de Nablús, en el norte de Cisjordania.

El comunicado divulgado por el Ejército israelí subraya la determinación de las fuerzas armadas de continuar implementando medidas para impedir hechos de violencia en Judea y Samaria, denominación oficial utilizada por Israel para referirse a Cisjordania. Las autoridades militares insisten en que estas acciones buscan frustrar nuevos episodios que puedan causar daño tanto a civiles como a miembros de las FDI.

Las políticas de demolición de viviendas de sospechosos o perpetradores de ataques han sido objeto de un amplio debate dentro y fuera de Israel. Diversas organizaciones humanitarias, citadas por medios internacionales y fuentes en terreno, sostienen que estas prácticas constituyen una forma de castigo colectivo, ya que afectan a las familias de los sospechosos al privarlas de su hogar por los actos cometidos por un individuo.

El Ejército israelí, por su parte, argumenta que la destrucción de viviendas responde a una estrategia destinada a disuadir a potenciales atacantes, al establecer consecuencias directas para su entorno familiar. Esta política se enmarca dentro de una serie de medidas de seguridad adoptadas en la región tras el incremento de ataques y enfrentamientos entre palestinos y fuerzas israelíes en diferentes puntos de Cisjordania.

La demolición del apartamento de Mahmud al Qadi se suma a una lista de acciones similares llevadas a cabo por las autoridades israelíes en los últimos años. Cada episodio de este tipo provoca reacciones encontradas: mientras sectores en Israel defienden estas medidas como indispensables para garantizar la seguridad nacional, sectores palestinos y organizaciones internacionales denuncian el impacto en la población civil y el aumento del sufrimiento de quienes no han participado en los hechos violentos.

Según publicó la prensa internacional, los familiares de los sospechosos de atentados frecuentemente quedan sin hogar tras la intervención militar israelí, en un contexto donde la reconstrucción o reubicación presenta importantes obstáculos administrativos y materiales.

El caso de la destrucción de la vivienda de Al Qadi representa una faceta más del complejo escenario que vive la región, con repercusiones tanto a nivel local como en el ámbito internacional, y avivando el debate sobre los límites, la legalidad y la eficacia de las políticas de represalia como parte del conflicto israelí-palestino.