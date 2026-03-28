Agencias

EEUU despliega un buque con 3.500 marinos en medio de la guerra contra Irán

Guardar

Miami, 28 mar (EFE).- Estados Unidos desplegó el buque de ataque anfibio USS Tripoli con 3.500 marinos adicionales al cumplirse un mes de la guerra contra Irán, informó el Comando Central del Ejército de EE.UU. (Centcom) este sábado.

"Marineros y marinos de EE.UU. a bordo de un USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central, el 27 de marzo", indicó el organismo militar, con sede en Florida, en sus redes sociales, sin detallar la ubicación exacta de la nave.

El Centcom explicó que este barco, que puede servir como un portaaviones ligero y una nave de asalto anfibia, es el "buque insignia" para el Grupo Anfibio Tripoli y la Unidad de Expediciones Marinas 31.

"Está compuesta de cerca de 3.500 marineros y marinos, además de aeronaves de transporte y combate, así como activos anfibios de ataque y tácticos", concluyó el breve mensaje del organismo estadounidense.

El despliegue trasciende un día después de revelarse que el Pentágono contempla enviar 10.000 soldados más a Oriente Medio, según reportó primero The Wall Street Journal, mientras continúan los ataques en la región.

Al cumplirse un mes de la guerra, EE.UU. no ha descartado una operación terrestre en la República Islámica, lo que ha generado más amenazas de Teherán de redoblar sus ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en países del golfo Pérsico, así como de estrechar todavía más su control sobre el estrecho de Ormuz.

La guerra en Irán, que comenzó el 28 de febrero, ha dejado 13 soldados estadounidenses muertos y ha dejado cerca de 300 militares heridos.

Washington y Teherán han iniciado conversaciones indirectas con la mediación de Pakistán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves que, para dar espacio a las negociaciones, pospuso hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas. EFE

Últimas Noticias

Activistas contra las corridas de toros intentaron acercarse a León XIV en Mónaco

Infobae

66 países adoptan un acuerdo sobre comercio electrónico en el marco de ministerial de OMC

Infobae

Varada de nuevo la ballena jorobada liberada de un banco de arena en el Báltico alemán

Infobae

La ONU avisa de 45.000 desplazados en una semana por la crisis política abierta en el estado somalí de Suroeste

Miles de personas huyen hacia Baidoa en busca de refugio ante el incremento de la violencia por disputas políticas, mientras Naciones Unidas advierte sobre riesgos crecientes para grupos vulnerables y reclama acciones urgentes para proteger a la población afectada

La ONU avisa de 45.000 desplazados en una semana por la crisis política abierta en el estado somalí de Suroeste

El Papa recomienda "momentos de silencio" a los jóvenes para "acallar el frenesí" de las redes sociales

Durante un emotivo encuentro en Mónaco, el líder de la Iglesia católica instó a las nuevas generaciones a alejarse del ruido digital, resaltando el valor del recogimiento y la reflexión como vías para recuperar bienestar emocional y sentido de comunidad

El Papa recomienda "momentos de silencio" a los jóvenes para "acallar el frenesí" de las redes sociales