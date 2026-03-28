Agencias

Dos muertos y al menos once heridos en ataque nocturno ruso contra Odesa

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Berlín, 28 mar (EFE).- Dos personas murieron y al menos once resultaron heridas, dos de gravedad, en un ataque nocturno ruso contra la ciudad portuaria de Odesa, en la que se vio afectada, entre otras infraestructuras civiles, una maternidad.

"A las 7.00, lamentablemente, se sabe que una persona ha muerto en el hospital a causa de las lesiones sufridas. Mi más sincero pésame a sus familiares y seres queridos", escribió en un mensaje en Telegram el jefe de la administración militar de la ciudad, Serguí Lisak.

Poco más tarde, informó del hallazgo de un cuerpo sin vida bajo los escombros de uno de los edificios dañados y precisó que hasta el momento se tenía constancia de once heridos.

Preciso que se registró un impacto en el tejado de una maternidad, daños en tres centros educativos y en varios edificios residenciales, así como en diez vehículos.

En tanto, el gobernador de Odesa, Oleg Kiper, confirmó las dos muertes, entre ellas la de un hombre de 34 años, cuyo cuerpo sin vida fue rescatado de entre los escombros de un edificio, y cifró los heridos en doce. EFE

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