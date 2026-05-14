Victor Vasarely, padre del arte óptico, objeto de una muestra homenaje en su Hungría natal

Marcelo Nagy

Budapest, 14 may (EFE).- El museo de Bellas Artes de Budapest rinde homenaje a Victor Vasarely, nacido en Hungría hace 120 años y considerado el padre del arte óptico 'op-art', con una muestra retrospectiva que estará abierta desde mañana hasta mediados de agosto.

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La trayectoria del artista cuyo nombre original era Győző Vásárhelyi (1906-1997) estuvo marcada por los experimentos con formas geométricas, juegos de color y efectos visuales, convirtiéndolo no solo en un referente del 'op-art', sino también del arte cinético y democrático.

La muestra, que celebra el 120 aniversario del nacimiento de Vasarely y coincide con la fundación del mismo Museo de Bellas Artes, recoge más de 140 obras del artista, desde dibujos y gráficas hasta pinturas, esculturas y objetos como coberturas de discos o un ajedrez.

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Las piezas de la muestra llegaron a Budapest procedentes de colecciones como las de la Fundación Vasarely de Aix-en-Provance (Francia), el Museo Vasarely de Pécs (sur de Hungría, donde nació el artista) y de colecciones privadas.

Los organizadores presentan su obra en cinco secciones organizadas de manera cronológica: ‘Obra temprana’, ‘Camino hacia la abstracción’, ‘El nacimiento del arte cinético”, ‘Op-art’ y ‘El arte para todos’.

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Vasarely ingresó en 1929 en la escuela Műhely de Budapest, vinculada al movimiento Bauhaus, donde entró en contacto con las tendencias del constructivismo y del arte abstracto, mientras que se aproximó a figuras como Walter Gropius, Wassily Kandinsky, Paul Klee o Josef Albers.

Un año más tarde decidió instalarse en París, donde trabajó como dibujante en el ámbito de la publicidad, siendo una de sus creaciones más famosas el logotipo de la marca automotriz Renault.

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Vasarely desarrolló la mayor parte de su carrera en París donde su arte estuvo influenciado por el entorno urbano de su tiempo y se basó en la geometría, el color y la ilusión.

Las obras del llamado 'op-art', estilo caracterizado por estructuras repetitivas, contrastes y la construcción modular “parecen pulsar, ondular, expandirse o profundizarse", señalan los organizadores de la muestra.

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En este contexto afirman que Vasarely “fue uno de los pioneros más precoces y coherentes en el desarrollo de este enfoque, por lo que se le considera, con pleno derecho, el padre del op-art”.

La muestra de Budapest recoge obras de todas las etapas del artista como las pinturas ‘Zebras’ (1939)’, ‘Autorretrato’ (1941), ‘Bi Octans’ (1979), así como varias de la serie ‘Axo’ (1987) y esculturas como ‘Tridium HH’ (1972) o ‘Kroa-MC (1969).

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Las obras de Vasarely “ya se integraron en la cultura visual actual”, aseguraron las comisarias de la muestra, Veronika Pócs y Mónika Zombori, al presentar la exposición a la prensa.

Una de las ideas de Vasarely sobre el arte era la de democratizarlo, haciendo accesible las obras a todo el público, multiplicándolas.

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Defendía que “la pintura no es más que un medio” para integrar el arte en la vida cotidiana, en servicio de la humanidad, por lo que impulsó la producción reproducible en serie.

Las obras de Vasarely fueron aplicadas en muchas áreas y una de las estrellas más importantes del rock de la época, David Bowie, también eligió una de sus creaciones para la tapa de su segundo álbum ’Space Oddity’ (1969). EFE

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