Pradales y Sánchez acuerdan la cogestión de los aeropuertos vascos a través de un órgano bilateral Euskadi-Estado

En el marco de la tercera reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación, el Ejecutivo vasco y el Gobierno central han materializado un acuerdo previamente perfilado el 16 de marzo en la subcomisión aeroportuaria de Madrid. Según consignó el medio que cubrió la información, ambos gobiernos decidieron establecer el Órgano Bilateral Aeroportuario Euskadi-Estado, mecanismo que permitirá la colaboración directa para la cogestión de los tres aeropuertos de la comunidad autónoma: Bilbao, Hondarribia (Gipuzkoa) y Foronda (Álava). Esta medida responde a reivindicaciones históricas y representa la primera ocasión en la que Euskadi obtiene representación formal en la toma de decisiones relacionadas con sus infraestructuras aéreas.

El encuentro celebrado en Madrid reunió al Lehendakari Imanol Pradales y al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quienes, de acuerdo con la información publicada por el medio, sellaron el acuerdo que abre la puerta a una mayor participación vasca en la planificación, inversión y gestión de los aeródromos autonómicos. Pradales destacó en declaraciones recogidas por la prensa que, hasta el momento, Euskadi no contaba con posibilidad alguna de intervenir en materia aeroportuaria: “Hasta hoy, Euskadi no tenía ni voz ni voto en materia aeroportuaria. Con este acuerdo, Euskadi podrá empezar a participar en la toma de decisiones que afectan a los aeropuertos vascos”.

La creación del nuevo órgano bilateral, según detalló la cobertura periodística, funcionará como instrumento de concurrencia, cooperación y participación intergubernamental. Se prevé que esta estructura coordine tanto la planificación como la definición de inversiones, al tiempo que refuerce el servicio y la conectividad de los aeropuertos en la región. El objetivo declarado es potenciar las capacidades de las infraestructuras vascas y permitir una influencia real de las autoridades autonómicas en las políticas que marcarán su desarrollo futuro.

Durante la reunión, las dos partes sellaron también otros seis acuerdos adicionales destinados a avanzar en el desarrollo estatutario y a reforzar la seguridad pública. De acuerdo a lo publicado por la prensa, estas medidas se encuadran en el proceso de negociación para completar los traspasos previstos en el Estatuto de Gernika, que establece las competencias autonómicas desde su adopción por referéndum.

Entre los nuevos traspasos pactados figura un marco de cooperación financiera entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Instituto Vasco de Finanzas. Este acuerdo contempla mejorar el acceso a la financiación para empresas y apoyar proyectos considerados de interés económico y social en el País Vasco. Según recogieron los medios, el convenio incluye actuaciones conjuntas que, canalizadas a través del Instituto Vasco de Finanzas, buscarán impulsar el desarrollo de proyectos industriales y empresariales impulsados por pequeñas y medianas empresas de la comunidad.

En materia de seguros agrarios, la administración central y la autonómica han alcanzado un acuerdo para transferir a Euskadi la gestión de las subvenciones a la contratación de seguros combinados, así como la función de proporcionar información a los productores en el ámbito territorial vasco. Además, el traspaso de la inspección pesquera supone que el Gobierno vasco podrá ejercer de manera efectiva labores de vigilancia, inspección y control tanto en aguas interiores como exteriores, en el área de la pesca comercial y recreativa.

Otro de los puntos acordados aborda los servicios privados de seguridad. Según reportó el medio, las partes acordaron impulsar la colaboración para que Euskadi pueda ampliar sus capacidades en materia de formación y habilitación en el ámbito de la seguridad privada. Esto dotará al Gobierno autonómico de una mayor autonomía para regular y supervisar estos servicios dentro del territorio.

Finalmente, en el ámbito del tráfico y la seguridad vial, la Comisión Bilateral acordó transferir la competencia sobre los centros de reconocimiento médico y la reeducación vial relacionados con los permisos de conducción. Esta medida permitirá a Euskadi gestionar de manera directa los procedimientos vinculados a la obtención y renovación de licencias de conducir, así como la reeducación de los conductores sancionados.

El Lehendakari Pradales, en sus intervenciones ante los medios, subrayó la importancia de estos avances y recordó que las competencias transferidas corresponden al pueblo vasco por mandato de la ley y el referéndum que dio origen al Estatuto de Gernika. Pradales remarcó que, pese a los avances, queda aún camino por recorrer hasta cumplir plenamente lo dispuesto en el texto estatutario, recordando que la transferencia efectiva de competencias se mantiene como una demanda vigente por parte de las instituciones vascas.