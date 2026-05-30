Luis Enrique, 11 títulos de 14 posibles y 2 ‘Champions’ con el París Saint-Germain

Budapest, 30 may (EFE).- La dos Ligas de Campeones de la historia del París Saint-Germain llevan la firma del entrenador español Luis Enrique Martínez, que coronó por segundo año seguido a su equipo como campeón de Europa y logró el undécimo título de catorce posibles en tres temporadas al frente del conjunto francés, desde la 2023-24.

Hace un año, se impuso por 5-0 al Inter de Milán en la final. Este sábado, lo hizo en los penaltis contra el Arsenal, al que debió nivelar un 0-1 en contra para imponerse después en la tanda de lanzamientos desde los 11 metros, como lo ha hecho en cada una de las cuatro finales ha jugado este curso.

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Ya lo hizo en la Supercopa de Europa, en la de Francia y en la Copa Intercontinental contra Tottenham, Marsella y Flamengo, respectivamente.

En esta temporada ha sido campeón de cinco títulos. Además de la Liga de Campeones, el PSG de Luis Enrique ganó su tercera ‘Ligue 1’ y las citadas Supercopas de Europa y Francia y la Copa Intercontinental. Sólo se ha quedado sin conquistar la Copa de Francia de las competiciones que hizo frente a lo largo de la campaña 2025-26.

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En la 2024-25 también fue campeón de la 'Champions'. También ganó cuatro de los cinco títulos por los que jugó. Sólo se le escapó el Mundial de Clubes en Estados Unidos, con la derrota por 3-0 con el Chelsea. El resto los logró: la liga, la Copa y la Supercopa de Francia y la Liga de Campeones.

Luis Enrique ya ganó tres títulos a su llegada en 2023-24. Entonces le faltó la Liga de Campeones -fue eliminado en las semifinales-, pero ganó la liga, Copa y Supercopa de Francia.

También es la tercera Liga de Campeones del entrenador español, que fue campeón en una ocasión cuando dirigía al Barcelona.