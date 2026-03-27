Expertos en neuromarketing subrayan la trascendencia de las emociones en el voto peruano de 2026

Durante la jornada virtual organizada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), los panelistas abordaron la relevancia de la capacitación especializada para entender el impacto de las emociones en las decisiones políticas y en la comunicación electoral en el Perú, resaltando que estos desafíos requieren perfiles profesionales que integren neurociencia y estrategia política. De acuerdo con la información difundida por UNIR, el foro reunió a expertos como José Ruiz Pardo, Mar Soria Ibáñez y Mario García Gurrionero, quienes analizaron el papel de las emociones y el neuromarketing en el comportamiento electoral ante la proximidad de las elecciones presidenciales del 12 de abril de 2026.

Según informó la Universidad Internacional de La Rioja, el consenso entre los especialistas indica que el componente emocional predomina sobre el razonamiento lógico en la decisión del voto. José Ruiz Pardo, fundador y CEO de Goli Neuromarketing, afirmó durante el foro que las personas toman decisiones a partir de impulsos emocionales, puntualizando que “no somos seres racionales, somos seres emocionales con capacidad de razonar” y enfatizó que la ciudadanía selecciona opciones en función de lo que les genera sensaciones más que por una evaluación objetiva de propuestas. Ruiz Pardo explicó que el sistema límbico desempeña un papel central en la toma de decisiones rápidas, una característica cada vez más visible en entornos políticos polarizados.

Mar Soria Ibáñez, docente de la Maestría en Neuromarketing de UNIR, abordó la situación contemporánea del entorno político peruano, describiéndolo como marcado por altos niveles de incertidumbre. Según publicó UNIR, Soria Ibáñez expuso que la tendencia, tanto en Perú como globalmente, apunta a un voto principalmente motivado por sentimientos. Soria Ibáñez indicó que la población peruana, ante la acumulación de frustraciones generadas por problemas estructurales, se inclina hacia opciones que prometen soluciones inmediatas mediante mensajes emocionales simpáticos.

Por otra parte, Mario García Gurrionero, asesor en comunicación pública y director ejecutivo de la Maestría en Comunicación y Marketing Político de UNIR, se refirió al ascenso del llamado “antivoto” en el panorama electoral peruano. Según reportó UNIR, García Gurrionero señaló que las campañas negativas han adquirido una presencia constante en la política del Perú y que las redes sociales han intensificado su influencia. Recordó que “la publicidad negativa jamás había triunfado hasta hace 15 o 20 años”, pero en la actualidad constituye una práctica extendida que se sostiene en la polarización. García Gurrionero precisó que más del 32% del electorado peruano aún no ha definido su voto, lo que incrementa el peso de las emociones y la narrativa.

UNIR detalló que otro aspecto debatido durante el foro fue la integración de la tecnología en el diseño de campañas electorales. Mar Soria Ibáñez mencionó que herramientas como la inteligencia artificial permiten a los equipos políticos optimizar estrategias, comprender las emociones del electorado y desarrollar mensajes personalizados. Los panelistas discutieron, además, el impacto de plataformas sociales como TikTok y el desafío de incrementar la participación de los votantes jóvenes, quienes han mostrado una menor presencia en los procesos electorales peruanos.

Al analizar la construcción del liderazgo político, García Gurrionero remarcó que la autenticidad se ha transformado en un punto fundamental para conectar con los votantes. En referencia a la etapa final de una campaña, afirmó que “a veces, no pisar ningún cable es la mejor estrategia”, haciendo alusión a la cautela necesaria durante los últimos días antes de las elecciones cuando los candidatos pueden verse expuestos a errores que impacten la percepción pública.

La moderación del evento estuvo a cargo de Ana Gugel, quien hizo hincapié en la importancia de que los profesionales de la comunicación política adquieran herramientas específicas para comprender el predominio de las emociones en la dinámica del voto. Como informó UNIR, Gugel puso de relieve la oferta académica de la universidad en el área de maestrías orientadas al neuromarketing y a la comunicación política, con un enfoque aplicado de formación.

El foro se consolidó como una instancia de referencia para el estudio de la interconexión entre neurociencia, emociones y estrategias políticas, reforzando el compromiso de UNIR con la investigación y la formación especializada en el ámbito político en América Latina. Las conclusiones de los especialistas indicaron que el contexto de las elecciones presidenciales del 2026 en Perú se caracterizará por una creciente influencia de los factores emocionales, el uso sostenido de campañas negativas y la adaptación tecnológica como elementos centrales para comprender el comportamiento electoral.