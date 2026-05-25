Exlíder de los Proud Boys que asaltaron el Capitolio espera "millones" del fondo de Trump

Los Ángeles (EE.UU.), 24 may (EFE).- El exlíder de la organización ultraderechista Proud Boys, Enrique Tarrio, condenado por conspirar en el asalto al Capitolio estadounidense del 6 de enero de 2021, dijo este domingo que solicitará millones de dólares del fondo que el presidente de los EE.UU., Donald Trump creó para pagar a sus partidarios que consideran haber sido perseguidos políticamente.

El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció el lunes pasado la creación de un fondo de 1.776 millones de dólares para compensar a aliados de Trump que fueron investigados o procesados durante el Gobierno de su predecesor.

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Tarrio, que fue condenado a 22 años de cárcel y fue perdonado por Trump, dijo en entrevista con CBS Miami que fue un objetivo del Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025) y que “este fondo me corresponde".

El ultraderechista, que recuperó la libertad gracias al indulto otorgado por el mandatario republicano, dijo que, desde que se anuncio el fondo ha recibido una avalancha de llamadas de otras personas condenadas por actividades relacionadas con los sucesos del 6 de enero para preguntarle cómo funciona el reclamo.

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Tarrio, presidente del capítulo de los Proud Boys en el sur de Florida, señaló a la televisora que si buscara algún tipo de restitución por las cosas que él y su familia vivieron cree que “la cifra podría ascender a decenas de millones".

Añadió que se desconoce cómo se repartirá el dinero y que los cerca 1.800 millones de dólares podrían ser insuficientes.

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El fondo anunciado ha desatado controversia y ha generado rechazo de demócratas e incluso de republicanos.

A esto se suma una demanda presentada por dos agentes de policía atacados en el asalto al Capitolio por considerarlo un "acto de corrupción presidencial".

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En ese sentido, Tarrio dijo que entendía el argumento de los demandantes. Pero advirtió que el fondo “no significa que estemos compensando a estas personas simplemente por haber agredido a policías, sino por el sistema en el que se vieron inmersos". EFE