RDC y la OMS elevan a más de 900 los casos sospechosos de ébola y a más de 100 los confirmados

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha elevado este domingo a más de 900 los casos sospechosos de ébola y a más de un centenar los casos confirmados en República Democrática del Congo (RDC) a causa del brote que ha estallado en el noreste del país, cifras coincidentes con las difundidas por Kinshasa, que ha registrado, además, 119 muertes bajo sospecha de ébola a fecha de este sábado.

En una publicación en redes sociales, el Ministerio de Sanidad de RDC ha informado que "la epidemia de ébola" --que permanece activa en las provincias de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur, las tres más septentrionales de la frontera oriental-- acumula "101 casos confirmados (y) 904 casos sospechosos" en once zonas sanitarias a fecha de 23 de mayo. Asimismo, las autoridades congoleñas han registrado 119 muertes sospechosas de ser causadas por esta enfermedad y diez decesos confirmados.

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Las cifras de fallecimientos, con todo, son destacadamente menores que las difundidas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), la agencia de salud pública de la Unión Africana, según la cual las muertes bajo sospecha de ébola alcanzan las 204 entre RDC y Uganda, si bien el país vecino se ha visto mucho menos afectado por el brote.

TEDROS ALERTA DE LA VIOLENCIA Y DE OTRAS ENFERMEDADES EN ITURI

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En cambio, las referidas a casos sospechosos y confirmados coinciden con las difundidas por Tedros en una publicación en redes sociales en la que sólo ha aludido a estas variables, antes de advertir de que la población del noreste de República Democrática del Congo hace frente, a la vez que al ébola, a "un conflicto persistente", así como "a una amplia gama de enfermedades".

"En la provincia de Ituri, epicentro del brote, casi cinco millones de personas viven en medio de un conflicto persistente. Actualmente, uno de cada cuatro personas necesita asistencia humanitaria y uno de cada cinco se encuentra desplazada internamente", ha alertado el director de la OMS.

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Al hilo, ha advertido que "la violencia está obligando a la población a huir, incluidos trabajadores sanitarios y humanitarios", lo que "dificulta gravemente los esfuerzos para ampliar el rastreo de contactos del ébola e identificar las infecciones con la suficiente antelación para brindar atención de apoyo". "La inseguridad y el miedo persistentes también alimentan la desconfianza en las comunidades", ha agregado.

Sin embargo, ha subrayado que "la OMS y sus socios humanitarios en materia de salud mantienen presencia en toda la provincia de Ituri, incluso en algunas de las zonas más inaccesibles e inseguras", antes de alertar de que los habitantes de esta región "se enfrentan no solo a la amenaza del ébola, sino también a una amplia gama de enfermedades".

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Ante esta situación, Tedros ha reivindicado la necesidad de "brindar un paquete integral de servicios de salud", algo que ha calificado de "esencial, no solo para atender las necesidades urgentes de salud, sino también para generar la confianza fundamental para una respuesta eficaz al ébola".

El brote en cuestión, que ha puesto en guardia a las instituciones sanitarias africanas y globales, es causado por la rara cepa Bundibugyo del ébola, para la cual no existen vacunas ni tratamientos con anticuerpos aprobados. Al parecer, el virus circuló sin ser detectado durante meses en la provincia de Ituri antes de que las autoridades reconocieran la gravedad de la situación.

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