Embajador de Paraguay en Uruguay pide que el Mercosur se adapte a la nueva agenda mundial

Montevideo, 26 mar (EFE).- El embajador de Paraguay en Uruguay, Didier Olmedo, aseguró en el marco de la celebración de los 35 años de la firma del Tratado de Asunción que el Mercosur debe "adecuarse a las exigencias del mundo de hoy" y adaptarse a una "agenda mundial que cambió después de la pandemia".

Olmedo, anfitrión de la celebración de aniversario del tratado que marcó el comienzo del bloque, sostuvo que en estos 35 años el Mercosur “puede mirar atrás y ver qué cosas se pudieron hacer y qué cosas no” y preguntarse en qué se debe insistir.

"Entraron al entorno del comercio otras condicionantes vinculadas al ambiente, a las cuestiones sociolaborales. Entonces el Mercosur tiene que adaptarse a ese entorno y lo está haciendo", dijo el embajador a EFE.

Según Olmedo, el escenario actual es beneficioso para trabajar en ese sentido, incluido el acuerdo con la Unión Europea que entrará en vigencia de forma provisional a partir de mayo.

Entre la agenda social, Olmedo planteó que hace falta que el ciudadano empiece a "tener una conciencia Mercosur", pensando en la importancia de "pertenecer al bloque".

El embajador reconoció que el bloque ha sido cuestionado en lo que respecta al factor ambiental, pero que este debe demostrar que trabaja de forma respetuosa con el ambiente.

"Toda nuestra matriz energética es sustentable. Casi el 80 % de nuestros bienes salen por la hidrovía en un convoy de barcazas, se transporta la carga de 550 camiones. Todos esos elementos que hacen un poco que las cosas sean sostenibles, amigables con el medio ambiente", describió.

Finalmente, Olmedo apuntó que la integración regional "es la única respuesta válida a todas las contingencias de un mundo convulsionado, tensiones geopolíticas y conflictos armados".

En julio, Paraguay cederá en Asunción la presidencia pro tempore del bloque a Uruguay.

En los meses restantes de presidencia pro tempore, su país insistirá en el desarrollo de un nuevo Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur "creado a imagen de los fondos europeos" para atender -por ejemplo- a regiones y economías "que precisaban de algún tipo de atención preferencial".

También priorizará la necesidad de dinamizar los controles fronterizos, "donde se mide la calidad de la integración". EFE

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