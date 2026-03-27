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EAU elimina seis misiles y nueve drones lanzados desde Irán

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Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han anunciado este viernes la interceptación de seis misiles balísticos y nueve drones de origen iraní, y ha elevado a más 2.220 los ataques lanzados por la República Islámica desde el inicio de la guerra.

"Desde el inicio de la flagrante agresión iraní, las defensas antiaéreas de EAU han interceptado 378 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.835 vehículos aéreos no tripulados", ha confirmado el Ministerio de Defensa emiratí.

EAU se ha convertido en el principal objetivo de las represalias regionales de Irán tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

En el último incidente por ataques iraníes este jueves, al menos dos personas murieron en Abu Dabi a causa del impacto de los fragmentos de un misil interceptado por los sistemas de defensa antiaérea.

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