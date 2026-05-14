Agencias

"No hay ganadores en una guerra comercial", dice Xi a Trump durante su reunión en Pekín

Guardar

Pekín, 14 may (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, afirmó este jueves ante su homólogo estadounidense, Donald Trump, que "las guerras comerciales no tienen ganadores", durante la reunión que mantuvieron ambos en Pekín.

Xi calificó de "generalmente equilibrados y positivos" los resultados alcanzados este miércoles en Seúl durante la reunión entre representantes comerciales y económicos de ambos países y los definió como "buenas noticias" para los pueblos de ambos países y para el mundo, según el oficial Diario del Pueblo. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El exjefe de Policía filipino requerido por La Haya sale del Senado tras días atrincherado

Infobae

Xi y Trump concluyen en Pekín un primer cara a cara de dos horas y cuarto

Infobae

Honda se anotó unas pérdidas de 2.293 millones de euros en 2025 tras cancelar eléctricos

Infobae

Corea del Sur insta a solucionar el conflicto laboral en Samsung por riesgo a su economía

Infobae

Los grandes empresarios de EE. UU. se sientan en la mesa de negociaciones entre Trump y Xi

Infobae