Juez de Ecuador niega nuevo pedido de prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil

Guayaquil (Ecuador), 13 may (EFE).- Un juez de Ecuador negó este miércoles el pedido que hizo la Fiscalía de que se ordene una nueva prisión preventiva contra el ya encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del presidente Daniel Noboa, quien ahora será investigado por el delito de lavado de activos después de una reformulación de cargos.

En este caso, denominado como 'Goleada', el Ministerio Público investiga a Alvarez, a sus dos hermanos y a otras nueve personas por supuestamente ser parte de una red que generaba "ganancias ilícitas" mediante la comercialización de combustible, el negocio familiar del alcalde.

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Según la Fiscalía, los procesados por esta investigación habrían utilizado empresas de papel domiciliadas en Panamá para obtener "beneficios económicos indebidos" mediante la reventa de diésel subsidiado a precios del mercado internacional, lo que habría supuestamente ocasionado un perjuicio al Estado estimado en unos 100 millones de dólares.

Alvarez y sus hermanos ingresaron a prisión en febrero por este caso, que inicialmente se investigó como delincuencia organizada, pero un tribunal revocó esa orden en abril al considerar que los elementos expuestos por la Fiscalía hasta el momento no eran "suficientes para establecer la existencia del delito" ni la participación de los procesados.

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El juez Jairo García señaló la noche de este miércoles que no podía emitir nuevamente una orden de prisión por este caso después de que el tribunal de apelaciones la revocó, tal como pedía la Fiscalía, por lo que ratificó la libertad condicional que pesa sobre la mayoría de los investigados.

Alvarez, por su parte, seguirá recluido en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa de Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, por otros dos procesos.

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Además del caso 'Goleada', el alcalde de la ciudad más poblada de Ecuador enfrenta un juicio por un caso denominado como 'Triple A', en el que se lo acusa, junto a otras 21 personas y empresas, de una presunta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.

Asimismo cumple otra prisión preventiva dictada por una causa en la que se investiga la supuesta manipulación del grillete electrónico que se le había impuesto en el marco del caso 'Triple A'.

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La Fiscalía también pidió al juez que incluya en la investigación por presunto lavado de dinero a la esposa de Alvarez, a su madre, y a otras tres personas y empresas, lo que será analizado por el magistrado después de la medianoche. EFE