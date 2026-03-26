Sánchez nombra a Carlos Cuerpo vicepresidente primero y Arcadi España nuevo ministro de Hacienda

Arcadi España asume la responsabilidad al frente de la cartera de Hacienda, tomando el relevo de María Jesús Montero en una reestructuración que busca reforzar la gestión financiera del Ejecutivo. Según informó el Gobierno, el presidente Pedro Sánchez designó también a Carlos Cuerpo, hasta ahora ministro de Economía, Comercio y Empresa, como vicepresidente primero, otorgándole así la máxima responsabilidad en la política económica del país.

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por el Ejecutivo, la nueva configuración del gabinete responde a la necesidad de mantener la estabilidad en la gestión económica y presupuestaria de España tras la salida de Montero. Según detalló el Gobierno, Cuerpo, quien desempeñaba el cargo de ministro de Economía, Comercio y Empresa, asumirá ahora nuevas funciones que incluyen supervisar de forma directa la estrategia económica nacional como vicepresidente primero, lo que lo coloca en una posición clave dentro del equipo directivo.

España, quien ejercía hasta este momento la secretaría de Estado de Política Territorial, accederá al Ministerio de Hacienda para continuar la línea de trabajo marcada por su antecesora, pero bajo la dirección renovada que pretende imprimir Sánchez tras los cambios producidos en el equipo ejecutivo. El medio oficial del Gobierno explicó que este movimiento se inscribe en la hoja de ruta marcada por el presidente tras la reciente reconfiguración, en busca de consolidar la gestión de los recursos públicos y la planificación presupuestaria ante los desafíos económicos actuales.

La entrada de Carlos Cuerpo en una vicepresidencia de primera línea implica que el área de economía del gobierno gana peso político e institucional. El Ejecutivo subrayó a través de sus portavoces que la trayectoria de Cuerpo y su experiencia previa al frente de la cartera de Economía, Comercio y Empresa fueron determinantes para situarlo al frente de la coordinación de las políticas económicas y para darle el mayor rango dentro del consejo de ministros, después del presidente.

Sobre la salida de María Jesús Montero, el Gobierno subrayó que su labor en el Ministerio de Hacienda ha sido fundamental para afrontar las etapas previas del actual mandato. Con la llegada de Arcadi España, la gestión de los presupuestos generales y la administración tributaria entra en una nueva etapa bajo su liderazgo. El Ejecutivo destacó la experiencia de España en la administración pública y su conocimiento de la maquinaria del Estado como elementos clave de cara a la continuidad y el rigor en el manejo de las cuentas públicas.

Según consignó el Gobierno, con estos cambios, el presidente Sánchez busca una mayor cohesión entre las áreas de economía y hacienda, reforzando así el aparato administrativo encargado de la gestión de los fondos públicos nacionales y europeos. Esta reestructuración afecta tanto al diseño de las próximas cuentas públicas como a la metodología con la que se afrontarán los retos fiscales derivados de la coyuntura económica global.

El impacto de estos nombramientos también se traslada a la estructura interna del Consejo de Ministros, donde la figura de Cuerpo, ahora vicepresidente primero, tendrá un papel esencial en el diseño e implementación de la política económica. Como nuevo titular de Hacienda, Arcadi España asume la responsabilidad de gestionar los recursos públicos y de articular las líneas maestras del proyecto presupuestario del Gobierno, respondiendo a las directrices que el presidente Sánchez ha señalado como prioritarias para los próximos meses.

Los últimos movimientos en el equipo gubernamental siguen la pauta de fortalecer la comunicación y la coordinación interna para enfrentar los desafíos económicos y asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por España ante la Unión Europea y otros organismos internacionales. Según reportó el Gobierno, este rediseño permitirá una mayor agilidad en la toma de decisiones y mayor capacidad de respuesta ante los cambios que puedan presentarse en el panorama económico internacional.