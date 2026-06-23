Mulino recuerda en Asamblea de la OEA la situación en Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia

Ciudad de Panamá, 22 jun (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, recordó este lunes, durante la inauguración en el país centroamericano de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la situación política y de derechos humanos que se vive en Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia.

Mulino afirmó que, en su calidad de Estado anfitrión, Panamá considera su "obligación" señalar lo que la organización "no puede ignorar", en referencia a la situación de Nicaragua, donde denunció un "grave deterioro del respeto a los derechos humanos".

"La persecución de opositores, el cierre sistemático del espacio cívico, la expulsión de organizaciones humanitarias, el encarcelamiento de líderes religiosos y el exilio forzado de miles de ciudadanos son hechos incompatibles con los principios que esta organización defiende", expresó el mandatario panameño.

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En su intervención, Mulino también se refirió a Cuba, al expresar la esperanza de que su pueblo "encuentre pronto el camino hacia una democracia plena".

También, sostuvo que los valores democráticos "no pertenecen a ninguna época ni corriente política", sino que constituyen una "promesa del hemisferio" aún pendiente con la isla.

Mulino también abordó la situación de Venezuela, al reclamar una "muy pronta transición democrática" y el respeto pleno de la democracia representativa, con la convocatoria de elecciones "libres, vigiladas y democráticas" que permitan al país "encauzarse nuevamente" en la institucionalidad.

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Respecto a la situación que se vive en Bolivia, el presidente panameño manifestó su solidaridad con el Gobierno encabezado por Rodrigo Paz que, dijo, enfrenta amenazas de sectores radicales y del crimen organizado.

Mulino aseguró haber respaldado ante el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, una propuesta para conformar una comisión de cancilleres y ministros de Defensa o Seguridad Pública que viaje "lo más pronto posible" a Bolivia, con el fin de brindar apoyo al presidente boliviano y contribuir a resolver la crisis institucional.

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"El gobierno democrático de Bolivia enfrenta hoy una campaña deliberada de desestabilización", sostuvo el mandatario panameño, quien condenó "cualquier intento de subvertir el orden constitucional por medios violentos e ilegítimos".

"Yo respaldo al presidente Paz al convocar (el pasado sábado) un estado de excepción", remarcó. EFE

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