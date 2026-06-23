EEUU levanta sanciones contra el crudo y los petroquímicos iraníes por dos meses

Estados Unidos ha emitido este lunes una "autorización para la producción, entrega y venta de petróleo crudo, productos petroquímicos y productos derivados del petróleo de origen iraní" por dos meses, levantando así una larga lista de sanciones en el marco de sus negociaciones con Irán mediadas por Pakistán y Qatar.

Tras enumerar más de una decena de documentos sancionadores contra Irán, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro, ha indicado que "todas las transacciones prohibidas" en los mismos "que sean habituales y necesarias para la producción, venta, entrega o descarga de petróleo crudo, productos petroquímicos o productos derivados del petróleo de origen iraní (...) quedan autorizadas hasta las 0.01 (hora de la costa este estadounidense, las 6.01 en la España peninsular y Baleares) del 21 de agosto de 2026".

PUBLICIDAD

Entre las operaciones permitidas durante esos casi dos meses estarían "las transacciones que involucren buques bloqueados" en virtud de las restricciones que suspende esta "Licencia General X", así como la "importación a Estados Unidos de crudo" y petroquímicos iraníes.

Por otro lado, el documento establece que "todo pago de fondos adeudados a Irán, al Gobierno de Irán o a cualquier persona bloqueada para la compra" de estas materias "podrá efectuarse en dólares estadounidenses".

El levantamiento de sanciones llega tras la finalización en la madrugada de este lunes de la primera ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos mediada por Qatar y Pakistán.

De hecho, el viceministro de Exteriores iraní y jefe de la delegación de negociaciones técnicas del país, Kazem Qaribabadi, ha apuntado a la publicación de esta licencia en unas declaraciones a la agencia estatal iraní IRNA en las que ha agregado que "se ha acordado que los acuerdos firmados relativos a la liberación de fondos congelados por un monto de 12.000 millones de dólares (10.500 millones de euros) entrarán en vigor de inmediato", liberaciones que, según ha indicado, se realizarán en dos montos iguales.

PUBLICIDAD

Además de esto, Qaribabadi ha ahondado en los grupos de trabajo esbozados al inicio de la jornada por Doha e Islamabad, precisando que se tratará de "cuatro grupos de trabajo: levantamiento de sanciones, programa nuclear, reconstrucción y desarrollo económico, y seguimiento e implementación" del acuerdo.

Adicionalmente a ellos, el responsable iraní ha afirmado que "se ha decidido establecer un punto de contacto entre los Estados miembros del Memorando de Entendimiento para el paso seguro de buques mercantes por el estrecho de Ormuz", así como "una unidad de prevención de conflictos en Líbano integrada por los Estados miembros, Pakistán y Qatar".

PUBLICIDAD