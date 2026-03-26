Los hutíes piden a los países árabes que no sean "herramientas" en la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán

El presidente del Consejo Político Supremo instaurado por los hutíes en Yemen, Mahdi al Mashat, ha reclamado a los países árabes de Oriente Próximo que no sean "herramientas" que faciliten la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Al Mashat ha expresado el apoyo de los hutíes al "derecho a la legítima defensa" de Irán frente a la ofensiva estadounidense-israelí y ha pedido a los países regionales que no sea "una herramienta que apoye la aplicación de la agenda sionista-estadounidense", según ha informado la cadena de televisión Al Masirah.

Los rebeldes yemeníes no se han sumado por ahora al conflicto en apoyo a Irán, su principal aliado en la región, si bien durante los últimos días varios altos cargos han señalado que todas las opciones están sobre la mesa, incluido retomar sus ataques contra la navegación en el mar Rojo.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

La ofensiva fue lanzada en medio de un proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.